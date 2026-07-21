Przyjęty przez Radę Ministrów 21 lipca projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym to kolejna próba uszczelnienia systemu tej daniny w obszarze wyrobów tytoniowych. Ma na celu objęcie akcyzą wszystkich nowoczesnych urządzeń wspomagających dostawanie się nikotyny do ludzkiego organizmu.

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– Ta nowelizacja ma ograniczyć obchodzenie przepisów – powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Wspomniał przy tym, że niektórzy producenci takich urządzeń usiłują unikać płacenia akcyzy, a nowelizacja jest odpowiedzią na te próby.

Z projektu wynika, że akcyza ma objąć wszystkie części nowoczesnych urządzeń do palenia. Często składają się one z dwóch części: przeznaczonej na tytoń lub płyn nikotynowy oraz tej będącej podgrzewaczem umożliwiającym tzw. waporyzację, czyli wydzielanie gazu zawierającego nikotynę. Jak zauważono w uzasadnieniu projektu, niektóre firmy tytoniowe obecnie sprzedają takie części oddzielnie. W praktyce sprawia to, że części zawierające podgrzewacze w ogóle nie są objęte akcyzą. Po wprowadzeniu nowych przepisów każda część będzie opodatkowana.

Oprócz rozszerzenia bazy opodatkowania wzrosnąć ma też sam podatek. Stawka akcyzy na e-papierosy i inne urządzenia do waporyzacji wzrośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę. Ma to dotyczyć papierosów elektronicznych, podgrzewaczy i urządzeń wielofunkcyjnych. Taka sama podwyżka – z 40 zł do 50 zł za sztukę – ma objąć też części do urządzeń do waporyzacji. Wzrośnie także dodatkowa kwota akcyzy doliczana do płynu znajdującego się w jednorazowym e-papierosie – również z 40 zł do 50 zł. Dzięki temu – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – jednorazowe i wielorazowe urządzenia będą opodatkowane według takich samych zasad. Wzrośnie też stawka akcyzy na płyn do e-papierosów: z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr.

Nowe reguły opodatkowania urządzeń do palenia mają być stosowane po upływie 3 miesięcy od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Natomiast nowa stawka akcyzy na płyn do e-papierosów ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Etap legislacyjny: projekt trafi do Sejmu