Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 31,6 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Reklama Reklama

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23 proc. (+0,2 pkt. proc.). Na trzeciej pozycji znalazłaby się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 12,3 proc. badanych (+1,1 pkt. proc.).

Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 9,6 proc. poparcia (+1,8 pkt. proc.), a Lewica – 6,8 proc. (-2,4 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Partia Razem z wynikiem 4,4 proc. (+1,3 pkt. proc.), PSL – 2,7 proc. (+1,1 pkt. proc.) oraz Polska 2050 – 1,4 proc. (-0,3 pkt. proc.).

Niezdecydowanych pozostaje 3,2 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 4,9 pkt. proc..

Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż. Mateusz Morawiecki poza Sejmem. Rośnie Razem KO prowadzi i utrzymuje wyraźną przewagę nad PiS - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Próg wyborczy przekr...

Wariant z Rozwojem Plus po rozpadzie PiS

Opinia24 przeprowadziła także badanie, w którym uwzględniono osobny start ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Sondaż opublikowano w czasie, gdy w PiS trwa spór dotyczący zakazu działalności członków partii w stowarzyszeniach i zbliża się termin wyznaczonego przez kierownictwo ugrupowania ultimatum.

W tym scenariuszu Koalicja Obywatelska utrzymałaby pierwsze miejsce z poparciem 30,9 proc. (-0,4 pkt. proc.).

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 17,7 proc., czyli o ponad 5 pkt. proc. mniej niż w wariancie wspólnego startu z ludźmi Mateusza Morawieckiego oraz o 5,1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Konfederacja mogłaby liczyć na 12,9 proc. głosów (-0,5 pkt. proc.), Konfederacja Korony Polskiej na 9,6 proc. (+1,6 pkt. proc.), a Lewica na 7,1 proc. (-2,1 pkt. proc.).

To kolejny sondaż, po badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, w którym Rozwój Plus, uzyskując 6,2 proc. poparcia, przekroczyłby próg wyborczy i wszedł do Sejmu.

Trzy ugrupowania poza Sejmem

W wariancie z osobnym startem Rozwoju Plus poniżej progu wyborczego znalazłyby się trzy ugrupowania.

Partia Razem uzyskała 4,5 proc. poparcia (+1,5 pkt. proc.), PSL – 3,3 proc. (+1,7 pkt. proc.), a Polska 2050 – 0,6 proc. (-1 pkt proc.).