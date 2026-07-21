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„Pierwszy szczur w kosmosie”: Kosmiczny wyścig szczurów

„Pierwszy szczur w kosmosie” to świetny tytuł dla miłośników wyścigów, dużych emocji nad stołem, dla których liczy się zarówno możliwość optymalizowania ruchów, jak i frajda płynąca z rozgrywki.

Publikacja: 21.07.2026 19:00

„Pierwszy szczur w kosmosie”: Kosmiczny wyścig szczurów

Foto: DARIA CHIBNER, MAT. PRAS.

Daria Chibner

Na szczura patrzy się dwojako: dla niektórych jest to zwierzę kojarzące się z brudem, nieczystościami, ściekami, dla innych – domowy kompan, niezwykle inteligentny i sprytny, o silnych grupowych więzach. Mimo tej dwuznaczności nie przeszkadzało to szczurom zrobić kariery w popkulturze, choć musiały w tej materii konkurować z innymi gryzoniami (myszami, królikami, teraz i kapibarami). Warto choćby wspomnieć Remy’ego z „Ratatuja” bądź Splintera z „Wojowniczych Żółwi Ninja”. A teraz wraz ze szczurami możemy polecieć w kosmos. Oczywiście, tylko z tymi najlepszymi, którym udało się wygrać w wyścigu o surowce i zasoby.

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