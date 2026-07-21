Na szczura patrzy się dwojako: dla niektórych jest to zwierzę kojarzące się z brudem, nieczystościami, ściekami, dla innych – domowy kompan, niezwykle inteligentny i sprytny, o silnych grupowych więzach. Mimo tej dwuznaczności nie przeszkadzało to szczurom zrobić kariery w popkulturze, choć musiały w tej materii konkurować z innymi gryzoniami (myszami, królikami, teraz i kapibarami). Warto choćby wspomnieć Remy’ego z „Ratatuja” bądź Splintera z „Wojowniczych Żółwi Ninja”. A teraz wraz ze szczurami możemy polecieć w kosmos. Oczywiście, tylko z tymi najlepszymi, którym udało się wygrać w wyścigu o surowce i zasoby.