Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Żywe istoty”: Przerażające wymieranie

Głównym bohaterem jest tutaj krowa morska Stellera. Fascynujące dzieje odkrycia i wybicia tego gatunku.

Publikacja: 19.07.2026 18:00

„Żywe istoty”, Iida Turpeinen, wyd. Wydawnictwo Poznańskie

„Żywe istoty”, Iida Turpeinen, wyd. Wydawnictwo Poznańskie

Foto: mat.pras.

Michał Szułdrzyński

Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem w ręku prozę, której bohaterem byliby nie ludzie, nawet nie ludzkość ani nie zwierzęta – przecież pamiętamy z młodości cały dział literatury, której bohaterami były leśne zwierzęta albo podróżujące psy – ale całe gatunki. Ale to coś więcej niż książka o gatunkach. Bohaterem „Żywych istot” fińskiej pisarki Iidy Turpeinen są bowiem nie tyle gatunki, co ich wymieranie. To o nim jest ta książka, to właśnie na kartach tej powieści towarzyszymy ludziom, badaczom, miłośnikom przyrody, którzy nagle uświadamiają sobie, że twierdzenie o tym, że gatunki są stałe, właśnie zostało sfalsyfikowane przez naukę. Wymieranie dotyczyło nie tylko czasów prehistorycznych – wszak dziejom ludzkości towarzyszyło odnajdywanie szkieletów dawno wymarłych np. dinozaurów – ale dzieje się właśnie tu i teraz.

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama