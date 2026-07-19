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Badanie porównało leki stosowane w farmakoterapii ADHD u dzieci. Główna różnica dotyczy masy ciała

Australijscy badacze przez rok obserwowali dzieci z ADHD, którym losowo przydzielono jeden z dwóch najczęściej stosowanych leków. Sprawdzili, w jakim stopniu oba preparaty łagodziły objawy.

Aktualizacja: 19.07.2026 14:53 Publikacja: 19.07.2026 14:13

Do badania włączono setkę dzieci i nastolatków w wieku od 4,5 do 16 lat, u których wcześniej potwier

Do badania włączono setkę dzieci i nastolatków w wieku od 4,5 do 16 lat, u których wcześniej potwierdzono ADHD i które nigdy nie przyjmowały stymulantów.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak w rocznym badaniu wypadło porównanie skuteczności dwóch leków pierwszego wyboru w terapii ADHD.
  • Który z badanych preparatów ma silniejszy wpływ na masę ciała.
  • Z jakich powodów pacjenci rezygnowali z terapii i który lek był częściej zmieniany.
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Metylofenidat (dostępny w Polsce pod nazwami handlowymi takimi jak Concerta, Medikinet czy Atenza) i dekstroamfetamina to dwa leki pierwszego wyboru w farmakoterapii ADHD u dzieci. Oba są dobrze przebadane i skuteczne, ale zaskakująco rzadko porównywano je bezpośrednio, w dodatku zwykle w krótkich, kilkutygodniowych badaniach. Zespół z University of Sydney postanowił to zmienić. Wyniki rocznego badania ukazały się w czasopiśmie „Journal of Paediatrics and Child Health”.

Do badania włączono setkę dzieci i nastolatków w wieku od 4,5 do 16 lat (średnio około 9 lat, 73 proc. stanowili chłopcy), u których wcześniej potwierdzono ADHD i którzy nigdy nie przyjmowali stymulantów. Każde dziecko losowo trafiało do jednej z dwóch grup: połowa dostała metylofenidat, połowa dekstroamfetaminę. Przez pierwsze cztery tygodnie dawkę stopniowo zwiększano, według ustalonego schematu zależnego od masy ciała, a skuteczność oceniano co tydzień. Później dawkę dostosowywano lub zmieniano lek w miarę potrzeb, a dzieci kontrolowano po 3, 6 i 12 miesiącach. Było to badanie otwarte, czyli rodzice i lekarz wiedzieli, który preparat dostaje dane dziecko.

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