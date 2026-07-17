Pierwotny program PFRON „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” zamknięty został wraz z końcem 2025 r. W związku z tym osoby, które miały wypożyczony sprzęt, mogły korzystać z niego tylko do końca września 2026 r. W efekcie reaktywacji programu wypożyczalni, wspomniane osoby mogą przedłużyć swoje umowy z PFRON. Z programu skorzystać mogą również nowi beneficjenci.

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10 czerwca reaktywowano wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego PFRON. Oto, co można wypożyczyć

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością reaktywowana została przez PFRON 10 czerwca 2026 r. Od tego dnia obowiązuje ogłoszona nowa wersja programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wynika z niej, że w ramach programu PFRON udostępnia przede wszystkim następujący sprzęt i technologie wspomagające:

oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną;

programy do translacji brajla;

zestaw tablet z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;

powiększalniki przenośne i stacjonarne;

drukarki brajlowskie;

PCeye – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku;

urządzenie wspomagające słyszenie;

system wspomagający słyszenie;

linijkę brajlowską;

aparaty słuchowe.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2028 r.

Kto może skorzystać z oferty wypożyczalni PFRON?

Z wypożyczalni korzystać mogą:

osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

w przypadku wypożyczania aparatów słuchowych – dodatkowo osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Osoba z niepełnosprawnością może – z pewnymi wyjątkami – wypożyczyć sprzęt pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup tego samego sprzętu.

Osoby korzystające z tego programu PFRON muszą jednak pamiętać o tym, że nie ma możliwości serwisu naprawczego wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego usterki lub awarii osoba z niepełnosprawnością może oddać sprzęt do naprawy na własny koszt, po wcześniejszym uzyskaniu zgody PFRON. Może również zrezygnować z dalszego wypożyczania.

Co zrobić, aby wypożyczyć sprzęt z PFRON?

Aby skorzystać z programu, osoba z niepełnosprawnością musi złożyć wniosek. Może to zrobić w następujący sposób:

przy użyciu systemu informatycznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

osobiście lub przez osobę upoważnioną – w wersji papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym, we właściwym miejscowo Oddziale Funduszu.

Następnie konieczne jest zawarcie z PFRON umowy wypożyczenia. Umowa ta zawierana jest na okres nie dłuższy niż czas obowiązywania programu, a więc do 31 grudnia 2028 r. lub na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy należy wpłacić jednorazową kaucję zwrotną w wysokości 2 proc. ceny zakupu danego sprzętu czy technologii.

Po dopełnieniu powyższych formalności osobie z niepełnosprawnością przekazywany jest sprzęt lub technologia w wybrany przez nią sposób:

wariant 1 – odbiór osobisty w Ośrodku Wsparcia i Testów działającym na zlecenie PFRON,

wariant 2 – dostarczenie do miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

wariant 3 – dostarczenie aparatu słuchowego do wybranego punktu protetycznego.

Przejęcie sprzętu z wypożyczalni PFRON na własność. Już wkrótce ma pojawić się taka możliwość

Jeśli w życie wejdzie projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, PFRON będzie miał możliwość nieodpłatnie przekazywać sprzęt z wypożyczalni osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Uregulowanie tych kwestii ustawą jest konieczne, ponieważ sprzęt stanowi rezerwę strategiczną i własność Skarbu Państwa.

Możliwość nieodpłatnego przekazywania ma być rozwiązaniem czasowym, obowiązującym do końca 2028 r.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że planowane zmiany są konieczne. Wypożyczalnia generowała wyjątkowo wysokie koszty. Dostępny w niej sprzęt był kosztowny w utrzymaniu i użytkowaniu, a także w organizacji wypożyczania.

Dzięki reaktywacji programu wypożyczalni PFRON, umowy na wypożyczenie sprzętu zawarte wcześniej, są przedłużane. Jednocześnie, zgodnie z założeniami programu, zawierane są nowe umowy. W przypadku zarówno jednych, jak i drugich – po wejściu w życie wspomnianych zmian w prawie – pojawi się możliwość nieodpłatnego przekazania sprzętu na własność.