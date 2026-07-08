Ważne zmiany w kartach parkingowych
Obecny wzór karty parkingowej nie spełnia krajowych wymagań dotyczących zabezpieczeń dokumentów publicznych trzeciej kategorii – informuje Prawo.pl. Przepisy przejściowe pozwalają stosować go tylko do 12 lipca 2026 r. Gdyby nie planowana zmiana, państwo musiałoby najpierw dostosować polski wzór karty do krajowych zabezpieczeń, a później ponownie zmieniać go zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
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Resort rodziny argumentuje, że zmiana obecnego wzoru tylko na krótki czas byłaby kosztowna i nieuzasadniona organizacyjnie. Wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia dwóch procesów legislacyjnych, wyboru producenta nowych kart oraz dodatkowego obciążenia zespołów wydających dokumenty.
Z tego względu rząd proponuje wykreślenie karty parkingowej z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Dzięki temu dotychczasowy wzór miałby obowiązywać do czasu wdrożenia jednolitej europejskiej karty parkingowej, a osoby, które mają ważny dokument, będą mogły nadal z niego korzystać.
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Nowy wzór karty ma obowiązywać w państwach członkowskich od 5 czerwca 2028 r. Jak informuje gazetaprawna.pl, zgodnie z unijną dyrektywą krajowe karty mają zostać zastąpione europejskimi do 5 grudnia 2029 r. Europejska karta parkingowa będzie mieć jednolite zabezpieczenia, w tym rozwiązania ułatwiające potwierdzanie autentyczności dokumentu oraz kody QR. W przyszłości UE chce też wprowadzić cyfrową wersję karty. Dzięki tym zmianom osoby niepełnosprawne będą mogły łatwiej podróżować po krajach należących do Wspólnoty.
Zmiany nie wpłyną w żaden sposób na zasady przyznawania kart parkingowych. Nadal będą one przysługiwać osobom z niepełnosprawnościami, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli przyczyną niepełnosprawności są choroby narządu wzroku, narządu ruchu, schorzenia neurologiczne lub choroby układu oddechowego i krążenia. Karta przysługuje również dzieciom z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Karta uprawnia m.in. do korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz do niestosowania się do wybranych znaków zakazu ruchu i postoju. Uprawnienia do karty ma około 871 tys. osób powyżej 16. roku życia i ponad 63 tys. dzieci, co oznacza, że skutki nowych regulacji mogą dotyczyć ponad 930 tys. osób.
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