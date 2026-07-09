Na przejście graniczne w Krościenku (powiat bieszczadzki) przyjechała samochodem osobowym, chcąc wjechać do Polski, 46-letnia obywatelka Ukrainy.

Reklama Reklama

Obywatelka Ukrainy chciała nielegalnie przewieźć trzy sztabki złota warte 1,5 mln zł

– Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze KAS wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjne wskazało miejsca ukrycia złota – przekazała rzeczniczka szefa KAS st.asp. Justyna Pasieczyńska.

Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod odzieżą kobiety. Ich wartość oszacowano na około 1,5 mln zł.

Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tys. euro.

Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.