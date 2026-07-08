Ze słów Trumpa wynika, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie.

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Donald Trump do Ukraińców: Będziecie mogli sami produkować Patrioty

- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.

Donald Trump mówi, że obecnie ma dobre relacje z Wołodymyrem Zełenskim

Prezydent USA chwalił Zełenskiego za to, że ten „wykonał niesamowitą pracę” i za to, że jest „bardzo skuteczny”. - W międzyczasie zbudowaliśmy dobre relacje. Trudno w to uwierzyć, prawda? - pytał nawiązując do spotkania z lutego 2025 roku w Białym Domu, które zakończyło się kłótnią między Zełenskim, Trumpem, a wiceprezydentem J.D. Vancem i przedwczesnym opuszczeniem Białego Domu przez prezydenta Ukrainy.

Zełenski mówił z kolei, że chce omówić z Trumpem „pewne bardzo ważne szczegóły”. - Jestem pewien, że zrobisz wszystko, by zatrzymać tę wojnę - dodał zwracając się do prezydenta USA.

Trump zapowiedział, że będzie rozmawiał 8 lipca z Władimirem Putinem. Wyraził też nadzieję, że wkrótce dojdzie do spotkania między Putinem a Zełenskim. - Rozmawiałem z Putinem dużo, on chce zakończyć wojnę - przekonywał.

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