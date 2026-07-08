Wprowadzenie ograniczeń w trybie RDTL najczęściej wynika z faktu, że dane substancje zostały włączone do stałych, systemowych programów lekowych Ministerstwa Zdrowia, co zabezpiecza pacjentów w ramach standardowej refundacji.

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„Czarna lista” leków. Co się na niej znajdzie?

Na tzw. czarnej liście RDTL znalazły się 102 pozycje obejmujące nowoczesne terapie. Największą grupę stanowią drogie leki onkologiczne stosowane m.in. w leczeniu raka płuca, piersi, prostaty, nerki, a także nowotworów krwi (białaczek i szpiczaków). Ograniczenia objęły również nowoczesne terapie migreny (m.in. Aimovig, Ajovy, Emgality), leki na ciężkie schorzenia dermatologiczne (Atopowe Zapalenie Skóry) i pulmonologiczne (POChP, astma), a także preparaty reumatologiczne.

Z wykazu awaryjnego finansowania wyłączono także ultradrogie terapie chorób rzadkich i genetycznych, w tym lek Zolgensma stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA) oraz preparat Agamree (dystrofia mięśniowa Duchenne'a).

Pacjenci w trakcie leczenia mogą być spokojni. Terapia będzie kontynuowana

Resort zdrowia podkreślił, że nowe przepisy nie odetną od terapii osób, które już je rozpoczęły. Pacjenci, u których leczenie preparatem z listy RDTL wdrożono przed dniem obowiązywania nowego wykazu, zachowują pełne prawo do jego kontynuacji. Warunkiem dalszego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest udowodnienie przez szpital lub lekarza prowadzącego skuteczności dotychczasowego leczenia.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało też nową „białą listę”, czyli podsumowanie produktów leczniczych finansowanych w ramach RDTL od 1 stycznia do 31 maja 2026 r. W tym okresie wsparciem objęto 269 produktów leczniczych, zawierających 222 substancje czynne lub ich unikalne połączenia. Z terapii skorzystało 3184 pacjentów, w tym 776 dzieci. Do końca maja br. zgodę na realizację i finansowanie leczenia w tym trybie posiadało 113 świadczeniodawców.

Nowe przepisy wejdą w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.