W prawie polskim przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika i powinna wnosić opłaty abonamentowe. Z obowiązku ich wnoszenia nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

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Abonament można obniżyć płacąc z góry

Sprzęt należy najpierw zarejestrować na poczcie (lub stronie internetowej Poczty Polskiej) w terminie 14 dni od dnia wejścia w jego posiadanie. Potem do 25. dnia miesiąca trzeba przelewać opłatę na odpowiednie konto zawierające indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2026 wynosi 9,50 zł miesięcznie, gdy używany jest jedynie odbiornik radiofoniczny i 30,50 zł miesięcznie - za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Możliwe jest też wniesienie opłaty z góry za 2 lub więcej miesięcy, a nawet cały rok. Zachętą do takiego rozliczenia są zniżki - tym większe, im więcej miesięcy opłacimy z góry.

Za kilka odbiorników płaci się jedną opłatę niezależnie od tego, gdzie się one znajdują (mieszkanie, dom, domek letniskowy, samochód itp.). ,Ale dotyczy to osób fizycznych. W przypadku odbiorników używanych w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, a także w samochodach firmowych, opłata pobierana jest za każdy odbiornik. Przy czym w przypadku prowadzenia firmy w domu i opłacania prywatnego abonamentu, nie trzeba już ponosić ponownej opłaty za sprzęt firmowy.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz abonamentu RTV

Abonent, który nie płaci abonamentu RTV, najpierw dostaje wezwanie z Poczty Polskiej. Jeśli je zignoruje, wystawiony zostanie tzw. tytuł wykonawczy i do akcji wkroczy skarbówka. Dla dłużnika może to skończyć się zajęciem pieniędzy z konta, wynagrodzenia, emerytury albo nadpłaty podatku – przypomina Interia. Skarbówka może o pomoc poprosić komornika.

Dane Ministerstwa Finansów świadczą o tym, że zaległości abonamentowe mogą być bardzo duże. W trzech województwach w okresie od stycznia do maja 2026 r. skarbówka musiała ściągnąć długi sięgające ponad 30 tys. zł. Tak było w Dolnośląskiem (32 tys. zł), Kujawsko-Pomorskiem (33 tys. zł) i Łódzkiem (35 tys. zł). Natomiast najwyższa kwota wyegzekwowana wyniosła 137 tys. zł. Rekord należy do mieszkańca województwa zachodniopomorskiego.

- Organy egzekucyjne prowadzą postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzycieli. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym i, w związku z tym, nie bada zasadności wysokości kwot objętych tytułami wykonawczymi przekazanymi mu do realizacji przez wierzyciela - przypomina resort finansów w odpowiedzi.

Z gromadzonych przez MF danych wynika też, że przedsiębiorcy zadłużają się szybciej od prywatnych abonentów, a to dlatego, że zwykle posiadają więcej niż jeden odbiornik, bo liczą się także te w firmowych autach.

Zwolnienia od opłat abonamentowych są możliwe, ale nie z automatu

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej, czyli przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce Poczty Polskiej SA.

Zwolnione mogą być osoby, które:

ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;

zaliczone do I grupy inwalidzkiej;

mają status weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

Oświadczenia nie muszą składać jedynie osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75 rok życia.