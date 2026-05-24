Mimo zapowiedzi zniesienia abonamentu RTV, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nadal większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych jest zobowiązanych do dokonywania opłat. W razie kontroli, za brak opłaty grożą kary.

Reklama Reklama

Kiedy właściciel musi płacić abonament za radio w aucie?

Teoretycznie abonament trzeba płacić również za radio w aucie. Nie wszystkich to jednak dotyczy. Osoby prywatne nie są zobowiązane do zapłaty za każdy posiadany odbiornik radiowo-telewizyjny. Płacą jeden abonament bez względu na liczbę urządzeń w gospodarstwie domowym lub samochodzie. Jeśli zatem właściciel auta opłaca już abonament za odbiornik w domu, nie musi ponosić dodatkowej opłaty za radio w aucie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Czy do nałożenia kary za brak abonamentu wystarczy zdjęcie radia?

Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej mogą również dokonać kontroli w aucie. Do nałożenia kary nie wystarczy jednak samo stwierdzenie obecności odbiornika w samochodzie. Kontrola taka musi wykazać również zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego. W związku z tym zdjęcie radia może stanowić dowód tylko jeśli urządzenie działa. Portal wirtualnemedia.pl przytacza tu wypowiedź prawników.

— Z dostępnych powszechnie informacji wiadomo, że zdarzały się takie kontrole, w których upoważnieni do przeprowadzenia kontroli pracownicy sporządzali protokół i wydawali decyzję o zasądzeniu opłaty na tej jedynie podstawie, że dostrzegli przez szybę samochodu odbiornik radiowy. Pracownicy w takich sytuacjach opierają złożone w protokole oświadczenie na samej pierwszej przesłance, tj. na fakcie posiadania odbiornika, który to fakt nie wymaga szczególnego dowodzenia i jego zdjęcie jest zupełnie wystarczające. Niemniej to, czy odbiornik jest urządzeniem technicznym dostosowanym do odbioru programu, nie wynika ze zdjęcia ani z oglądu odbiornika z odległości, lecz m.in. ze sprawdzenia jego specyfikacji technicznej – wyjaśnili w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media.

Eksperci dodali, że Naczelny Sąd Administracyjny już w 2020 r. stwierdził, że obowiązek zebrania całokształtu materiału dowodowego spoczywa na organie. Nieprzeprowadzenie weryfikacji, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór sygnału, stanowi zatem nieprawidłowe postępowanie administracyjne. W takim przypadku przysługuje odwołanie.

Abonament RTV w 2026 r. Ile wynoszą kary?

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 r. abonament wynosi:

za radioodbiornik: 9,50 zł za 1 miesiąc, czyli 114 zł za rok

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł za 1 miesiąc, czyli 366 za rok

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 r. jest to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizor.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Lista

Część osób jest uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych. Należą do nich osoby, które: