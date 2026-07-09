Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych propozycje Ministerstwa Zdrowia to „odgrzewane kotlety”. Tymczasem OZZPiP czeka na konkretne projekty ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.
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OZZPiP zapowiedział wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie projektów aktów prawnych jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które zaplanowano na 16 lipca. Dzięki temu partnerzy społeczni będą mogli zapoznać się z dokumentami i przygotować merytoryczne stanowiska.
– Oczekujemy projektów ustaw i rozporządzeń oraz rzeczywistej rozmowy przy stole Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tylko w ten sposób można odpowiedzialnie reformować system ochrony zdrowia – powiedziała Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, cytowana przez Rynek Zdrowia. – Nie zgodzimy się na propozycje, które będą próbowały rozwiązywać problemy finansowe szpitali kosztem pracowników i bezpieczeństwa pacjentów – dodała.
Czytaj więcej: Pielęgniarki o reformie Ministerstwa Zdrowia: to odgrzewane kotlety. „Czekamy na konkretne ustawy”
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