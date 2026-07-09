W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych propozycje Ministerstwa Zdrowia to „odgrzewane kotlety”. Tymczasem OZZPiP czeka na konkretne projekty ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.

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Pakiet zmian w ochronie zdrowia przedstawiony przez MZ

Jak przypomina Rynek Zdrowia, wśród propozycji przedstawionych przez Jolantę Sobierańską-Grendę znalazły się m.in.:

likwidacja kominów płacowych;

maksymalny limit zarobków medyków: 240 zł brutto za godzinę;

brak zgody na zawieranie umów przez szpitale ze spółkami;

jawność wyników konkursów na świadczenia szpitalne;

„rzeczywiste grafiki pracy”;

korekta wycen świadczeń;

rozszerzenie funkcji kontrolnych NFZ;

Centralna e-Rejestracja do końca 2027 r. (obejmie 39 specjalizacji);

e-kolejka do końca 2026 r. (w tym przy zapisach do szpitali na zabiegi planowe).

OZZPiP: „Oczekujemy projektów ustaw i rozporządzeń oraz rzeczywistej rozmowy przy stole”

OZZPiP zapowiedział wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie projektów aktów prawnych jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które zaplanowano na 16 lipca. Dzięki temu partnerzy społeczni będą mogli zapoznać się z dokumentami i przygotować merytoryczne stanowiska.

– Oczekujemy projektów ustaw i rozporządzeń oraz rzeczywistej rozmowy przy stole Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tylko w ten sposób można odpowiedzialnie reformować system ochrony zdrowia – powiedziała Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, cytowana przez Rynek Zdrowia. – Nie zgodzimy się na propozycje, które będą próbowały rozwiązywać problemy finansowe szpitali kosztem pracowników i bezpieczeństwa pacjentów – dodała.

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