W środę w stanie Utah wznowiono wstępne przesłuchania w sprawie Robinsona. Kirk został zastrzelony 10 września 2025 roku na terenie kampusu Utah Valley University. Prokuratura domaga się dla sprawcy zabójstwa kary śmierci. Jak podaje CBS News, sędzia ma zdecydować do piątku, czy zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, aby skierować sprawę na pełny proces.

Reklama Reklama

Zabójstwo Charliego Kirka. Prokuratura ujawnia nowe dowody przeciwko Tylerowi Robinsonowi

Istotnym elementem postępowania jest ujawnienie, że współlokator Robinsona, Lance Twiggs, otrzymał tzw. use immunity, czyli immunitet z ograniczeniem dowodowym. Oznacza to, że jego zarejestrowane zeznania nie będą mogły zostać wykorzystane przeciwko niemu w ewentualnym postępowaniu karnym. W zamian Twiggs zgodził się złożyć zeznania, które prokuratura zamierza wykorzystać jako kluczowy dowód. Obrona zapowiedziała sprzeciw wobec dopuszczenia tych zeznań.

Zabójstwo Charliego Kirka. Wiadomość i odręczna notatka mają obciążać podejrzanego

Według dokumentów sądowych w dniu morderstwa Robinson miał wysłać współlokatorowi wiadomość o treści: „To ja. Przykro mi”. Twiggs zeznał również, że pod klawiaturą komputera Robinsona odnalazł odręczną notatkę: „Miałem okazję wyeliminować Charliego Kirka i zamierzam to zrobić”.

Prokuratura przedstawiła ponadto wyniki analiz DNA. Śledczy oświadczyli, że materiał genetyczny zabezpieczony na ręczniku, w który owinięto znaleziony w pobliżu miejsca zbrodni karabin z jednym wystrzelonym nabojem, zawiera profil dwóch osób: Twiggsa oraz z bardzo wysokim prawdopodobieństwem Robinsona.

Obrona podważała wiarygodność tych analiz. Powołany ekspert Lawrence Quarino określił jednak wyniki badań DNA jako „niezwykle wiarygodne”.