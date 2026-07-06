Jak poinformował portal France Info, zamaskowani złodzieje wyłamali drzwi do muzeum ok. godz. 5.30 w niedzielę. Szacuje się, że skradziono ok. 20 eksponatów z kolekcji biżuterii.

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Milionowe straty po kradzieży w Muzeum Lalique'a w Alzacji

W krótkim komunikacie na Instagramie muzeum przekazało, że sprawcy działali bardzo szybko. Pracownicy zidentyfikowali skradzione elementy, a policja analizuje obecnie nagrania z monitoringu – napisano.

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„Skradziono ok. 20 precjozów. Trwa szacowanie szkód, mogą one wynieść kilka milionów euro” – przekazała agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do sprawy.

René Lalique jest jednym z najbardziej cenionych jubilerów i artystów tworzących w szkle z przełomu XIX i XX wieku, w modnych wówczas stylach secesji i art deco.

To już kolejny wielki rabunek we Francji

Jak zauważyła AFP, Muzeum Lalique'a funkcjonowało w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy 19 października 2025 r. z paryskiego Luwru zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości 88 mln euro. W tej głośnej sprawie zatrzymano dotąd pięć osób, ale nie udało się odzyskać skradzionych przedmiotów.