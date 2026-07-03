Podejrzany został zidentyfikowany w ramach śledztwa w sprawie zamachu na biznesmena ukraińskiego pochodzenia z użyciem ładunku wybuchowego 29 czerwca wieczorem w Monako.

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Sprawca zamachu w Monako będzie poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Nieoficjalnie: To mogła być kobieta

Według francuskich mediów sprawcą zamachu, którego śledczy widzieli na nagraniach kamer monitoringu, mogła być kobieta udająca mężczyznę. Agencja AFP, cytując oświadczenie prokuratury, informuje, że wobec osoby podejrzanej, której nazwiska nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona poszukiwana przez Interpol.

Prokurator Generalny Monako, Stéphane Thibault, wysoko ocenił działania sił policyjnych Monako oraz skuteczną współpracę międzynarodową zarówno policji, jak i organów sądownictwa, co pozwoliło w krótkim czasie ustalić tożsamość osoby podejrzanej.

Ofiarą zamachu w Monako padł ukraiński oligarcha, który robił interesy z Rosjanami

W zamachu, którego celem miał być Wadym Jermołajew, ranne zostały trzy osoby, w tym nastolatek. Portal Europejska Prawda poinformował, że Jermołajew jest biznesmenem pochodzącym z Dniepru i jednym z największych deweloperów w kraju, działał też w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu „Forbes”. Później zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru.

Jermołajew mieszka w Monako co najmniej od 2021 roku. W księstwie nie toczy się przeciwko niemu żadne śledztwo i nie jest on poszukiwany przez zagraniczne władze – informował Thibault.

Tuż po zamachu szef rządu Monako Christophe Mirmand oświadczył, że prawdopodobnie doszło do ataku terrorystycznego. Dodał, że według jego wiedzy „to pierwszy raz w historii, kiedy w księstwie doszło do takiego czynu”. Ostatecznie jednak śledztwo toczy się w sprawie usiłowania zabójstwa.