Karabinierzy pozują z obrazami Paula Cezanne'a, Henri Matisse'a i Pierre'a-Auguste'a Renoira odzyskanymi po kradzieży z Fundacji Magnani Rocca w Mamiano we Włoszech, 14 sierpnia
Dzieła odnaleziono podczas przeszukań przeprowadzonych na polecenie prokuratury – poinformował w piątek specjalny oddział włoskich karabinierów, zajmujący się odzyskiwaniem skradzionych dzieł sztuki. Służby nie ujawniły jednak, gdzie dokładnie znaleziono obrazy ani czy w związku ze sprawą dokonano zatrzymań.
Wśród odzyskanych prac jest obraz „Fish” Augusta Renoira, rysunek i akwarela „Still Life with Cherries” Paula Cézanne’a oraz kolorowana akwaforta „Odalisque on the Terrace” autorstwa Henri Matisse’a.
Najcenniejszym z odzyskanych dzieł jest praca Cézanne’a, której wartość oszacowano na 6 mln euro. Obraz Renoira wyceniany jest na 3 mln euro, natomiast dzieło Matisse’a na około 20 tys. euro.
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Do kradzieży doszło w nocy z 22 na 23 marca w Fundacji Magnani Rocca, położonej około 20 km od Parmy. Złodzieje sforsowali drzwi wejściowe i dostali się do wnętrza placówki. Według włoskich mediów zabrali trzy dzieła w mniej niż trzy minuty, a następnie uciekli przez muzealne ogrody.
Alarm uruchomiony podczas włamania miał przerwać akcję sprawców. Przedstawiciele muzeum podejrzewali, że za kradzieżą stoi dobrze zorganizowana grupa przestępcza.
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Założona w 1977 roku Fundacja Magnani Rocca prezentuje kolekcję zgromadzoną przez historyka sztuki Luigiego Magnaniego. W jej zbiorach znajdują się również prace takich artystów jak Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck, Francisco Goya i Claude Monet.
Kradzież w pobliżu Parmy była kolejnym głośnym przypadkiem zniknięcia cennych dzieł sztuki z europejskich muzeów. W październiku ubiegłego roku z paryskiego Luwru skradziono francuskie klejnoty koronne i inne przedmioty, których łączną wartość oszacowano na 88 mln euro.
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