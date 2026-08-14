Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła lekkie odbicie krajowych indeksów. Dzień wcześniej inwestorzy postanowili zrealizować zyski po bardzo udanym okresie dla krajowego parkietu. Na finiszu tygodnia do gry już wrócili kupujący, choć WIG20 miał spore trudności z utrzymaniem przewagi, ale ostatnie słowo należało do kupujących. WIG20 finiszował 0,64 proc. na plusie. Do większych zakupów nie skłaniały inwestorów mieszane nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji. Podczas gdy część indeksów na giełdach Starego Kontynentu kontynuowała korektę, pozostałe nieśmiało próbowały odrabiać straty. Wzrost napięć na Bliskim Wschodzie i brak widoków na ponowne odblokowanie cieśniny Ormuz nie napawał inwestorów zbytnim optymizmem. Kolejne groźby USA wobec Iranu sprawiły, że ceny ropy naftowej powróciły do zwyżek.

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Akcje banków na celowniku, wyprzedaż akcji Polenergii

Na krajowym parkiecie w segmencie największych spółek podaż nieco odpuściła, stwarzając dogodne warunki do odbicia. Najlepiej radziły sobie walory banków, które wróciły do łask, notując najefektowniejsze zwyżki w indeksie. Po solidnej czwartkowej przecenie inwestorzy znów ruszyli do zakupów akcji Orlenu, w czym wspierały ich odbijające ceny ropy. Z lepszych nastrojów skorzystały także m.in. CD Projekt i PZU. Na drugim biegunie były przecenione akcje KGHM, które kontynuowały korektę, podążając śladem spadających cen miedzi na świecie. Powodów do zadowolenia po ostatniej sesji nie mają również posiadacze przecenionych papierów koncernów energetycznych i Dino, które zanotowały kolejną sesję na minusie. Na szerokim rynku siły były bardziej wyrównane. Negatywnie wyróżniały się akcje Polenergii i Datawalk. Pierwsza spółka nie zdecydowała się na podniesienie ceny na jej akcje w wezwaniu ogłoszonym niedawno przez jej głównych właścicieli, co było sporym zaskoczeniem dla rynku. Z kolei druga mocno rozczarowała rynek wynikami kwartalnymi.