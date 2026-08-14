Prof. Jarosław Flis: Jeśli do Sejmu wejdzie sześć partii, będę mocno zaskoczony

Jedną z głównych składowych powodzenia Platformy był strach przed PiS-em. Po rozpadzie PiS straszenie Kaczyńskim już nie będzie takie skuteczne. Koalicja Obywatelska traci jeden ze swoich napędów, na dodatek pozostałe silniki się zacierają lub kończy im się paliwo – mówi prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Aktualizacja: 14.08.2026 18:13 Publikacja: 14.08.2026 18:06

Dziś obóz rządzący nie ma spójnej opowieści. Nikt – poza Donaldem Tuskiem (na zdjęciu z Rafałem Trzaskowskim) i jego otoczeniem – nie chce się utożsamiać z obecnym rządem. A z badań wynika, że wyraźnie mniej jest tych, którzy pozytywnie oceniają rząd, od tych, którzy oceniają go negatywnie Foto: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto via AFP

Czy znajdujemy się w momencie przełomu na scenie politycznej? Czy od rozłamu w PiS wszystko się zmieni? Jest to jedna z opcji. Ale w gruncie rzeczy scena polityczna zmienia się nieustannie. Pozostało jeszcze 99% artykułu