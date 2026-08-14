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Bogusław Chrabota: Blef Tuska czy ostra polityczna licytacja

Premier gra o wspólną listę koalicji w wyborach 2027 r. Tyle, że bez konsekwencji, bo wskazanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego bardziej dzieli koalicjantów, niż łączy. Chyba, że Donald Tusk po prostu ostro licytuje. A Maciej Berek to karta przetargowa.

Publikacja: 14.08.2026 17:22

Bogusław Chrabota: Blef Tuska czy ostra polityczna licytacja

Foto: PAP/Marcin Obara

Bogusław Chrabota

Cel Donalda Tuska jest oczywisty. Zablokowanie rysującej się już na horyzoncie prawicowej większości, która mogłaby się wyłonić po wyborach w w 2027 r.. Cykl politycznej zmiany jest w Polsce powszechnie znany; po liberałach przychodzi prawica. I rzadko stosuje zasadę kontynuacji; najczęściej demoluje wszystkie zmiany wprowadzone przez rządy liberalno-lewicowe. Tym razem jednak, w ocenie premiera, sprawy poszłyby zapewne znacznie dalej niż po poprzednich dwóch kadencjach rządów koalicji stworzonej przez Donalda Tuska.

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