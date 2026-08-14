Cel Donalda Tuska jest oczywisty. Zablokowanie rysującej się już na horyzoncie prawicowej większości, która mogłaby się wyłonić po wyborach w w 2027 r.. Cykl politycznej zmiany jest w Polsce powszechnie znany; po liberałach przychodzi prawica. I rzadko stosuje zasadę kontynuacji; najczęściej demoluje wszystkie zmiany wprowadzone przez rządy liberalno-lewicowe. Tym razem jednak, w ocenie premiera, sprawy poszłyby zapewne znacznie dalej niż po poprzednich dwóch kadencjach rządów koalicji stworzonej przez Donalda Tuska.