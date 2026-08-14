Pytanie o ewentualną współpracę z Hołownią padło przy okazji rozmów dotyczących sytuacji ludzi Mateusza Morawieckiego w PiS.

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Janusz Cieszyński żartuje z poparcia Hołowni

Janusz Cieszyński, pytany, czy środowisko Rozwoju Plus wyobraża sobie polityczne porozumienie z liderem Polski 2050, nie odpowiedział wprost. Zamiast tego zażartował z jego obecnych notowań.

– Hołownia z poparciem 0,7 proc.? 0,7 to nas interesuje tylko na weselu na stole – stwierdził.

To reakcja po tekście „Rzeczpospolitej”, w którym pisaliśmy, że Hołownia może wybierać spośród kilku scenariuszy dalszej kariery. Jednym z nich jest wejście do rządu.

– Oferta dla Szymona leży na stole od dwóch i pół roku. Nic się nie zmieniło – powiedział gazecie marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Według „Rz” chodzi o stanowisko wicepremiera, a obecnie również kierowanie Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Możliwy powrót Trzeciej Drogi

Drugą możliwością jest ponowne zbliżenie Polski 2050 do PSL przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

– Chcielibyśmy, żeby Polska 2050, najlepiej w kształcie sprzed podziału, wystartowała na jednej liście z Polskim Stronnictwem Ludowym w wyborach parlamentarnych 2027 r. Trzecia Droga mogłaby wrócić, niekoniecznie pod starą nazwą – powiedział „Rzeczpospolitej” minister energii Miłosz Motyka z PSL.

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Sytuację komplikuje podział w Polsce 2050. Po odejściu Hołowni z funkcji przewodniczącego władzę w partii przejęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a część polityków odeszła do utworzonej przez Paulinę Hennig-Kloskę Unii Centrum. Według rozmówczyni „Rzeczpospolitej” w ugrupowaniu wciąż są osoby, które chciałyby powrotu byłego lidera.

– W Polsce 2050 jest tęsknota za Szymonem. On był szefem ugrupowania, które w latach swojej świetności miało znaczenie. Kontakt z liderem w Sejmie był motywujący. A Pełczyńska-Nałęcz nawet nie jest posłanką i brakuje jej charyzmy Szymona, a Polsce 2050 – poparcia, którym się dawniej cieszyła – powiedziała posłanka Polski 2050.