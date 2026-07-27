Błaszczak poinformował jednocześnie, że kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu nie jest już zgłaszana dotychczas przez tę partię na to stanowisko Elżbieta Witek.

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Mariusz Błaszczak: Elżbieta Witek ma problemy zdrowotne, Marcin Ociepa kandydatem na wicemarszałka Sejmu ze względu na dotychczasową aktywność

- Pani Elżbieta Witek ma pewne problemy natury zdrowotnej, wybaczcie państwo, że nie będę o szczegółach informował, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa – poinformował Błaszczak.

- Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej, uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli. Marszałek (Włodzimierz) Czarzasty przyjął (to) do wiadomości. Nam zależy, aby jak najszybciej wniosek ten został poddany pod głosowanie w Sejmie – dodał szef klubu PiS.

Błaszczak mówił, że decyzja o wybraniu Ociepy jako kandydata na wicemarszałka Sejmu wynikała z jego „dotychczasowej aktywności”. - Pan minister Ociepa jest w naszym środowisku politycznym od lat, jest człowiekiem kompetentnym – przekonywał Błaszczak.

Mariusz Błaszczak: Wakat w prezydium Sejmu należy do PiS

Pytany, czy PiS zgłosił kandydata, aby uprzedzić ewentualne zgłoszenie kandydata na wicemarszałka Sejmu przez nowy klub, który może stworzyć po wykluczeniu z PiS Mateusz Morawiecki, Błaszczak podkreślił, że wakat, który od początku kadencji istnieje w prezydium Sejmu „należy do PiS” i dodał, że nawet po stworzeniu klubu przez „budującego nową partię” Morawieckiego PiS pozostanie największym klubem opozycyjnym w Sejmie.

Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny PiS pozostawał nieobsadzony, ponieważ obecna koalicja rządząca nie godziła się na wybór na to stanowisko byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a PiS nie chciał przedstawiać innego kandydata do tej funkcji.

Kandydatura Witek na wicemarszałek Sejmu została odrzucona jako jedyna w czasie wyboru wicemarszałków Sejmu 13 listopada 2023 roku. Wybór Witek poparło 203 posłów, przeciw było 252. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Wcześniej Witek była kandydatką PiS na marszałka Sejmu, ale przegrała z Szymonem Hołownią – poparło ją 193 parlamentarzystów (wyłącznie z PiS) podczas gdy ówczesnego lidera Polski 2050 poparło 265 posłów.

Koalicja rządząca nie godziła się na wybór Witek na wicemarszałka Sejmu, zarzucając jej ograniczanie praw opozycji oraz podejmowanie decyzji godzących w reguły demokratyczne, takich jak np. reasumpcja przegranego przez PiS głosowania w Sejmie w 2021 roku.