Z wpisu Bochenka wynika, że Lorek złożył wymagane przez partię oświadczenie, które jest równoznaczne z deklaracją zaprzestania działania w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego.

Reklama Reklama

„Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi” - podkreślił Bochenek.

Lorek znajdował się na liście 40 posłów, którzy mieli odejść z klubu PiS po tym, jak nie złożyli w wymaganym przez kierownictwo partii terminie oświadczenia o rezygnacji z działania w ramach stowarzyszeń.

Czytaj więcej Polityka Którzy posłowie opuszczają PiS? Na liście 40 nazwisk Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że ponad 30 parlamentarzystów opuszcza PiS, ponieważ nie podpisali oświadczenia wymaganego przez władzę par...

24 lipca Jarosław Kaczyński poinformował, że z PiS wykluczonych zostanie ponad trzydziestu parlamentarzystów, którzy nie podpisali zobowiązania do zaprzestania aktywności w stowarzyszeniach. Wszystkie te osoby działają w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. We wtorek formalnie osoby te wykluczyć ma z PiS Komitet Polityczny partii.

Pierwotnie na liście, parlamentarzystów, którzy wraz z Morawieckim pozostają w stowarzyszeniu Rozwój Plus znalazło się 40 nazwisk posłów (jeden, Marek Jakubiak, nie należy do klubu PiS), trzy nazwiska europosłów i jeden senator. Jeszcze przed 24 lipca oświadczenie o zaprzestaniu działalności w stowarzyszeniu Morawieckiego złożył europoseł Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen.

Więcej informacji wkrótce