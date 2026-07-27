Według przewodniczącego Senatu premier Meloni byłaby „wielkim dobrem” dla kraju na stanowisku głowy państwa. Jednocześnie zaznaczył on, że – jego zdaniem – szefowa rządu nie ma zamiaru kandydować na urząd prezydenta w 2029 r., kiedy skończy się siedmioletnia kadencja obecnego prezydenta, 85-letniego Sergio Mattarelli.

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Przewodniczący Senatu Włoch: Giorgia Meloni zostanie prezydentem, choć jeszcze nie teraz

– Moim zdaniem Meloni zostanie prezydentem republiki – być może następnym razem, a nie teraz. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale jeśli pewnego dnia zostałaby prezydentem republiki, byłoby to wielkie dobro dla Włoch – mówił La Russa.

– Nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby to budzić niepokój, ani wśród Włochów o poglądach centroprawicowych, ani centrolewicowych – zaznaczył La Russa, mówiąc o ewentualnej kandydaturze obecnej premier, liderki prawicowej partii Bracia Włosi, na prezydenta.

Giorgia Meloni zapowiadała powołanie na urząd prezydenta prawicowego polityka

Przy okazji wypowiedzi przewodniczącego Senatu przypomniano, że pod koniec czerwca Meloni powiedziała w wywiadzie telewizyjnym, że podczas następnych wyborów głowy państwa przez obie izby parlamentu „można by przełamać wielkie tabu”, za jakie uchodzi prezydent z prawicy.

Wybrany w 2015 r. Mattarella, którego kandydaturę zgłosiła centrolewica, jest uznawany za polityka umiarkowanego i bezstronnego. Jego poprzednik Giorgio Napolitano był przez wiele lat aktywności politycznej komunistą.