Giorgia Meloni
Według przewodniczącego Senatu premier Meloni byłaby „wielkim dobrem” dla kraju na stanowisku głowy państwa. Jednocześnie zaznaczył on, że – jego zdaniem – szefowa rządu nie ma zamiaru kandydować na urząd prezydenta w 2029 r., kiedy skończy się siedmioletnia kadencja obecnego prezydenta, 85-letniego Sergio Mattarelli.
– Moim zdaniem Meloni zostanie prezydentem republiki – być może następnym razem, a nie teraz. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale jeśli pewnego dnia zostałaby prezydentem republiki, byłoby to wielkie dobro dla Włoch – mówił La Russa.
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– Nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby to budzić niepokój, ani wśród Włochów o poglądach centroprawicowych, ani centrolewicowych – zaznaczył La Russa, mówiąc o ewentualnej kandydaturze obecnej premier, liderki prawicowej partii Bracia Włosi, na prezydenta.
Przy okazji wypowiedzi przewodniczącego Senatu przypomniano, że pod koniec czerwca Meloni powiedziała w wywiadzie telewizyjnym, że podczas następnych wyborów głowy państwa przez obie izby parlamentu „można by przełamać wielkie tabu”, za jakie uchodzi prezydent z prawicy.
Wybrany w 2015 r. Mattarella, którego kandydaturę zgłosiła centrolewica, jest uznawany za polityka umiarkowanego i bezstronnego. Jego poprzednik Giorgio Napolitano był przez wiele lat aktywności politycznej komunistą.
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