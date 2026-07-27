Wakacje to dobra okazja na podreperowanie uczniowskiego bądź studenckiego budżetu. Dodatkową zachętą jest podatkowe zwolnienie. Przysługuje do 26 lat m.in. na przychody ze zleceń. Ale uwaga: te najmniejsze mogą być opodatkowane.

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– Większość studentów czy licealistów jest przekonana, że od zarobionych na zleceniach pieniędzy nie trzeba płacić podatku. Przysługuje im bowiem ulga dla młodych. W ustawie o PIT jest jednak przepis nakazujący opodatkowanie zleceń do 200 zł – przestrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy w fillup.

Ten przepis to art. 30 ust. 1 pkt 5a. Wynika z niego, że jeśli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie przekracza 200 zł, to trzeba od niej pobrać zryczałtowany (bez kosztów) 12 proc. podatek. Z kolei art. 30 ust. 10 stanowi, że do przychodów opodatkowanych ryczałtem nie stosuje się zwolnienia dla młodych.

Nie ma zwolnienia dla młodych, nie ma kwoty wolnej od PIT

Ile zleceniobiorca może stracić na tym wyjątku? – Załóżmy, że 23-letni student umówił się na 200 zł za roznoszenie ulotek. Słyszał o uldze dla młodych i myśli, że dostanie całą kwotę. Zleceniodawca (czyli płatnik) musi jednak potrącić zryczałtowany 12 proc. podatek. Wyniesie 24 zł, student otrzyma więc tylko 176 zł (ze składek ZUS jest zwolniony) – tłumaczy Monika Piątkowska. Dodaje, że jeśli umów jest kilka i każda do 200 zł, płatnik musi pobrać PIT od każdego przychodu.

A kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tys. zł dochodu rocznie? Stosuje się ją wyłącznie przy opodatkowaniu według skali. A nie ryczałtem. Oznacza to, że przy zleceniach do 200 zł kwota wolna nie przysługuje. Podatek należy się od każdej zarobionej złotówki. Nie odzyskamy go przy rozliczeniu rocznym. Z art. 30 ust. 8 ustawy o PIT wynika bowiem, że przychodów opodatkowanych ryczałtem nie wykazujemy w rocznym zeznaniu.

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Jak uniknąć podatku?

Co zrobić, żeby uniknąć podatku? Najprostszy sposób to umówić się na więcej niż 200 zł. Na przykład 201 zł. Wtedy młodemu (do 26 lat) przysługuje zwolnienie (limit nieopodatkowanych przychodów to 85 528 zł rocznie).

Można też połączyć umowy, np. z dwóch zleceń zrobić jedno, żeby należność przekroczyła 200 zł. – Załóżmy, że zostanie zawarta umowa na okres kilku miesięcy, w której wskazane będzie wynagrodzenie 200 zł za każdy miesiąc. Przychód młodego jest zwolniony z PIT, ponieważ sumujemy kwoty z całego okresu umowy – mówi Monika Piątkowska. Dodaje, że potwierdza to interpretacja skarbówki nr 0112-KDIL2-1.4011.150.2026.1.DJ.

– Jest jeszcze trzeci sposób, przyjąć do rozliczenia stawkę godzinową. Na przykład 50 zł za godzinę. Wtedy nie trzeba płacić ryczałtowego podatku, nawet jeśli przychód nie przekroczy 200 zł. W umowie nie wskazujemy bowiem wynagrodzenia kwotowo, określamy tylko sposób jego kalkulacji – tłumaczy Monika Piątkowska.

Takie wnioski można też wyciągnąć z interpretacji fiskusa. W jednej z nich czytamy: „skoro z umowy zlecenia nie wynika wprost określona kwota należności z tytułu wykonania zlecenia, tylko zawiera ona sposób wyliczenia tej należności, to w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy zlecenia, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie, winna wynikać kwota należności” (interpretacja nr ILPB1/415-120/11-2/AA).

Monika Piątkowska zwraca jednak uwagę na interpretację, z której wynika, że jeśli w umowie zlecenia wskazano sposób wyliczenia wynagrodzenia jako iloczyn ustalonej ilości godzin i stawki, ale jednocześnie wynika z niej wprost, że przysługująca zleceniobiorcy należność wynosi 200 zł, to zryczałtowany podatek trzeba potrącić (nr 0115-KDIT2-2.4011.216.2018.2.IL).

Rozliczenie według skali PIT

A jeśli przychód przekracza 200 zł, a zleceniobiorca ma więcej niż 26 lat? – Rozliczamy się według skali. Płatnik powinien naliczyć składki i koszty, potrącić 12 proc. zaliczkę na podatek (chyba że zleceniobiorca złoży wniosek o niepobieranie zaliczek) oraz wystawić po zakończeniu roku PIT-11. Jeśli roczne dochody zleceniobiorcy nie przekroczą kwoty wolnej, będzie mógł ten podatek odzyskać w rozliczeniu rocznym – tłumaczy Monika Piątkowska.