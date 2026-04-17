Odpis na dzieci to najpopularniejsza ulga. Korzysta z niej ponad 4,4 mln podatników. Przysługuje także rodzicom dzieci pełnoletnich (do ukończenia 25. roku życia). Pod warunkiem, że się uczą.

Reklama Reklama

Ulga na dzieci: ile można odliczyć od podatku?

Jaką kwotę rodzice mogą odliczyć od podatku? Na pierwsze i drugie dziecko po 1112,04 zł rocznie (miesięcznie 92,67 zł). Na trzecie 2000,04 zł (co miesiąc 166,67 zł), a na czwarte i kolejne 2,7 tys. zł (miesięcznie 225 zł).

Jak liczyć ulgę w PIT, jeśli dziecko uczyło się tylko przez parę miesięcy?

Jak policzyć ulgę, jeśli dziecko uczyło się tylko przez część roku? – Mój syn zdał maturę, ale nie dostał się na studia. Czy odpis jest tylko za pół roku? – pyta czytelnik.

Spójrzmy na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w poradniku zamieszczonym na stronie podatki.gov.pl. Czytamy w nich, że ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne, rok szkolny trwa bowiem do 31 sierpnia. Ojciec może więc skorzystać z odpisu za osiem miesięcy.

Drugie pytanie – córka obroniła w czerwcu pracę magisterską i dalej się już nie uczyła, za ile miesięcy przysługuje ulga? Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że za sześć.

Jak liczyć ulgę w PIT, jeśli po maturze dziecko poszło na studia?

Kolejna sytuacja – córka w 2025 r. zdała maturę i poszła na studia. Czy ulga jest też za miesiące wakacyjne? – pyta czytelniczka.

– Skoro córka kontynuowała naukę, odpis przysługuje także za okres wakacji. Rodzic może więc odliczyć ulgę w pełnej kwocie, czyli za cały rok – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

– A jak będzie wyglądało rozliczenie w 2026 r., córka zrezygnowała bowiem ze studiów po pierwszym semestrze? – dopytuje czytelniczka. – Ulga przysługuje za miesiące, w których córka była jeszcze studentką. Przykładowo, jeśli została skreślona z listy studentów w marcu, rodzice mogą odliczyć kwotę ulgi za trzy miesiące. Za pozostałe już nie, chyba że córka podejmie edukację – wyjaśniają konsultanci z Krajowej Informacji Skarbowej.

Ulga na dzieci: jakie są limity dochodów?

Rodzice muszą też pamiętać o innych warunkach ulgi. Otóż dochody uczącego się dziecka nie mogą przekroczyć rocznego limitu. W 2025 r. wyniósł 22 546,92 zł.

Dodatkowy limit mają rodzice jedynaków. Jeśli są małżeństwem, ulga przysługuje wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotne matki bądź ojcowie. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód tego, który chce skorzystać z odpisu, nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie. Limit nie obowiązuje, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Ulga przysługuje podatnikom mającym dochody rozliczane według skali. Ci, którzy są na ryczałcie i liniówce, nie skorzystają z odpisu.

Oprócz rodziców dzieci pełnoletnich (do ukończenia 25. roku życia, które się uczą i nie przekraczają rocznego limitu dochodów) ulga przysługuje też na dzieci małoletnie (bez względu na wysokość ich dochodów). Z odliczenia mogą skorzystać również rodzice wychowujący dzieci pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (ich dochody także nie mają znaczenia).