Nowy projekt zmian w ustawach o PIT, CIT i o ryczałcie, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów w połowie marca, jest obecnie procedowany przez rząd, aktualnie znajduje się na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami, większość zmian ma zacząć obowiązywać z początkiem 2027 r.

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Nowy podatek 15 proc. Zmiany coraz bliżej

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wiele istotnych zmian dla podatników.

Obejmą one m.in. osoby rozliczające się ryczałtem w usługach, które nie zatrudniają pracowników. Zamiast obecnych 8,5 proc. mają one zapłacić 15-procentowy podatek od przychodów powyżej 100 tys. zł.

Taką samą stawkę podatku przewidziano dla ryczałtowców uzyskujących przychody powyżej 100 tys. zł z najmu na rzecz podmiotów powiązanych.

Stawka będzie jeszcze wyższa w przypadku przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu lub dzierżawy własności intelektualnej (z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim), zawartej z podmiotem powiązanym. Wyniesie ona 17 proc.

Ograniczenia w uldze mieszkaniowej. Co się zmieni?

Zmiany zakładają także m.in. zaostrzenie zasad korzystania z ulgi mieszkaniowej. Ulga ta pozwala uniknąć zapłaty 19 proc. podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe.

Po zmianach podatnicy nadal będą mieli prawo do zwolnienia z podatku PIT, ale będą mogli skorzystać z ulgi ponownie dopiero po trzech latach od jej wcześniejszego zastosowania. Ma to zapobiec wykorzystywaniu ulgi jako narzędzia do inwestycyjnych sprzedaży nieruchomości bez podatku.

Jak argumentuje Ministerstwo Finansów, proponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Mają się także przyczynić do większej sprawiedliwości podatkowej wobec poszczególnych grup podatników.

Zmian ma być więcej. Dotyczą m.in. samochodów służbowych i preferencji dla informatyków

Zgodnie z projektem, wydłużony ma być także okres, w którym sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności, takich jak na przykład samochód poleasingowy przekazany członkowi rodziny powoduje obowiązek zapłaty podatku PIT. Sprzedaż wycofanej z firmy albo poleasingowej rzeczy przez najbliższą rodzinę bez podatku nie będzie możliwa jak dotychczas po 6 miesiącach, ale dopiero po 3 latach.

Ograniczenia dotkną także firmy korzystające z ulgi IP Box, pozwalającej na opodatkowanie dochodu stawką 5 proc. w przypadku innowacyjnych przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z praw własności intelektualnej m.in. praw autorskich do programu komputerowego czy patentu. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego warunku dotyczącego zatrudnienia minimum trzech pracowników przez minimum 300 dni w roku lub współpracy z osobami o określonym poziomie wynagrodzenia.