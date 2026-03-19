Musimy przeciwdziałać podatkowej optymalizacji – tak Ministerstwo Finansów uzasadnia nowy projekt zmian w ustawach o PIT, CIT i o ryczałcie. To zaktualizowana wersja projektu z września. Propozycje skarbówki „mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego”. Zmian jest dużo i dla przedsiębiorców, i zwykłych Kowalskich.

Ulga mieszkaniowa w PIT – muszą minąć trzy lata od poprzedniej

Zacznijmy od tych ostatnich. Ministerstwo Finansów postanowiło ograniczyć im ulgę mieszkaniową, ponieważ „zaczęła tracić swój pierwotny charakter”. Chodzi o zwolnienie z PIT przysługujące tym, którzy pieniądze ze sprzedaży mieszkania/domu dokonanej przed upływem pięciu lat od nabycia (licząc od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło) przeznaczyli na własne cele mieszkaniowe. Na przykład kupili mieszkanie.

Zwolnienia nie wyklucza to, że podatnik ma już inne lokum, a kupione zamierza najpierw wynajmować (zamieszka w nim dopiero później). Przeszkadza to jednak Ministerstwu Finansów. Podkreśla, że celem ulgi było wsparcie podatników przy realizacji ich podstawowych potrzeb mieszkaniowych. A teraz kupują kilka mieszkań, także w celach inwestycyjnych, i korzystają z ulgi kilka razy.

Jak skarbówka chce to ukrócić? Zgodnie z propozycją ministerstwa podatnik będzie miał prawo do zwolnienia z PIT, jeżeli nie korzystał z niego w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym dokonał sprzedaży nieruchomości. „Dzięki temu ulga nie będzie wykorzystywana jako narzędzie do powtarzalnych, inwestycyjnych sprzedaży nieruchomości bez podatku” – argumentuje resort finansów.