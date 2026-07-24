Prywatne parkingi często powstają w pobliżu jezior, górskich szlaków, wyciągów i innych popularnych atrakcji turystycznych. Właściciele działek udostępniają kierowcom miejsca postojowe, ale nie zawsze dokumentują pobierane opłaty paragonami. Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, zdaniem Ministerstwa Finansów takie postępowanie jest nieprawidłowe, jeśli usługa ma charakter powtarzalny, zorganizowany i zarobkowy.

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Kasa fiskalna jest obowiązkowa od pierwszej opłaty

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu świadczenie usług parkingowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. „Od 1 kwietnia 2026 r. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie mają zastosowania do usług parkingu samochodów i innych pojazdów. W konsekwencji podatnicy świadczący tego rodzaju usługi są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej od momentu rozpoczęcia ich wykonywania, tj. od pierwszej dokonanej czynności (pierwszej pobranej opłaty), niezależnie od wysokości obrotu” – wyjaśnia resort.

Oznacza to, że właściciel parkingu musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży już od pierwszego klienta, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Każda pobrana opłata powinna zostać potwierdzona paragonem.

Czy właściciel parkingu musi płacić VAT i PIT?

Udostępnianie miejsca parkingowego za wynagrodzeniem jest odpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że właściciel parkingu zawsze musi płacić podatek VAT. Taka osoba może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli roczna sprzedaż nie przekracza 240 tys. zł. Po przekroczeniu limitu konieczna jest rejestracja jako podatnik VAT i rozliczanie podatku.

Pobrane opłaty są również przychodem, który trzeba wykazać w PIT. W zależności od danej sprawy mogą zostać rozliczone jako przychód z działalności gospodarczej, najmu prywatnego albo działalności nierejestrowanej.

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