W 2027 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych, m.in. podatku od nieruchomości
W połowie lipca Główny Urząd Statystyczny podał wskaźnik inflacji za I półrocze 2026 r. Na tej podstawie minister finansów wyda obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 r.
Wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych to efekt ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego. Zgodnie z danymi GUS, inflacja w pierwszej połowie 2026 r. wyniosła 2,7 proc. i to właśnie o ten wskaźnik minister finansów podniesie górne limity danin, które mogą nakładać gminy.
Jak podaje Portal Samorządowy, podwyżki obejmą m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i opłaty lokalne, na przykład za posiadanie psa czy opłatę uzdrowiskową.
Choć ogłoszone limity stanowią maksimum, ostateczne stawki w poszczególnych gminach mieszkańcy poznają dopiero pod koniec roku. To rady miast i gmin w drodze uchwał, podejmowanych zazwyczaj w IV kwartale, zdecydują, czy podniosą podatki do maksymalnego poziomu. Jak pokazuje praktyka, duże aglomeracje często decydują się na najwyższe dozwolone stawki.
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Na podstawie danych opublikowanych przez GUS, platforma InFakt wyliczyła, o ile maksymalnie mogą wzrosnąć stawki podatków i opłat lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości, dla przeciętnego gospodarstwa domowego podwyżki będą odczuwalne w umiarkowanym stopniu:
Wzrosną również stawki dla:
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Podwyżki obejmą także inne opłaty lokalne:
Jak przypomina Portal Samorządowy, obciążenia te rosną regularnie. Jeszcze w 2022 r. stawka podatku dla budynków mieszkalnych wynosiła 0,89 zł za mkw. W 2027 r. właściciele 50-metrowych lokali zapłacą rocznie o 19,5 zł więcej niż pięć lat wcześniej.
Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt, zaznacza jednak, że nadchodząca podwyżka – choć odczuwalna – jest relatywnie łagodna w porównaniu z tymi, które wynikały z inflacji w latach 2022–2023 wynoszącej 11,8 proc. i 15 proc.
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