W połowie lipca Główny Urząd Statystyczny podał wskaźnik inflacji za I półrocze 2026 r. Na tej podstawie minister finansów wyda obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 r.

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Podatki podążają za inflacją. Od 2027 r. wzrost stawek maksymalnie o 2,7 proc.

Wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych to efekt ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego. Zgodnie z danymi GUS, inflacja w pierwszej połowie 2026 r. wyniosła 2,7 proc. i to właśnie o ten wskaźnik minister finansów podniesie górne limity danin, które mogą nakładać gminy.

Jak podaje Portal Samorządowy, podwyżki obejmą m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i opłaty lokalne, na przykład za posiadanie psa czy opłatę uzdrowiskową.

Choć ogłoszone limity stanowią maksimum, ostateczne stawki w poszczególnych gminach mieszkańcy poznają dopiero pod koniec roku. To rady miast i gmin w drodze uchwał, podejmowanych zazwyczaj w IV kwartale, zdecydują, czy podniosą podatki do maksymalnego poziomu. Jak pokazuje praktyka, duże aglomeracje często decydują się na najwyższe dozwolone stawki.

Podatek od nieruchomości. Ile zapłacą właściciele mieszkań i domów, a ile firmy?

Na podstawie danych opublikowanych przez GUS, platforma InFakt wyliczyła, o ile maksymalnie mogą wzrosnąć stawki podatków i opłat lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości, dla przeciętnego gospodarstwa domowego podwyżki będą odczuwalne w umiarkowanym stopniu:

dla budynków mieszkalnych – maksymalna stawka wzrośnie z 1,25 zł do 1,28 zł za 1 mkw. (podwyżka o 3 grosze). Dla typowego mieszkania o powierzchni 50 mkw. oznacza to roczny wzrost podatku o około 1,5 zł.

dla budynków firmowych - tu wzrosty są dotkliwsze. Maksymalna stawka wzrośnie o blisko złotówkę – z 35,53 zł do 36,49 zł za 1 mkw.

Wzrosną również stawki dla:

garaży - z 12 zł do 12,32 zł,

gruntów firmowych - z 1,45 zł do 1,49 zł,

pozostałych gruntów - z 0,77 zł do 0,79 zł. Właściciel działki o powierzchni 1000 m kw. zapłaci więc około 20 zł więcej niż rok wcześniej

Więcej zapłacą też właściciele psów i przedsiębiorcy transportowi

Podwyżki obejmą także inne opłaty lokalne:

Podatek od psa – maksymalna stawka wzrośnie do 191,32 zł (wzrost o ponad 5 zł)

Opłata uzdrowiskowa - maksymalna stawka osiągnie 5,02 zł za dobę

Podatek od środków transportowych - to grupa, którą wzrosty dotkną szczególnie. Właściciele ciężarówek i autobusów będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami o kilkadziesiąt złotych w skali roku, w zależności od tonażu i liczby miejsc w pojeździe

Stawki rosną systematycznie. W 2027 r. umiarkowany wzrost na tle poprzednich lat

Jak przypomina Portal Samorządowy, obciążenia te rosną regularnie. Jeszcze w 2022 r. stawka podatku dla budynków mieszkalnych wynosiła 0,89 zł za mkw. W 2027 r. właściciele 50-metrowych lokali zapłacą rocznie o 19,5 zł więcej niż pięć lat wcześniej.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt, zaznacza jednak, że nadchodząca podwyżka – choć odczuwalna – jest relatywnie łagodna w porównaniu z tymi, które wynikały z inflacji w latach 2022–2023 wynoszącej 11,8 proc. i 15 proc.