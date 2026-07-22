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Karolina Kulikowska-Gruszecka: Autonomia AI a odpowiedzialność człowieka

W świecie sztucznej inteligencji należyta staranność oznacza nie tylko korzystanie z nowoczesnego narzędzia, lecz także świadome zarządzanie ryzykiem, realną kontrolę, właściwą dokumentację i gotowość do zakwestionowania wyniku, który może być błędny lub niebezpieczny.

Publikacja: 22.07.2026 05:50

Kto odpowiada za błędy, które wygeneruje sztuczna inteligencja?

Kto odpowiada za błędy, które wygeneruje sztuczna inteligencja?

Foto: Adobe Stock

Karolina Kulikowska-Gruszecka

Czy sztuczna inteligencja może ponosić odpowiedzialność za generowane odpowiedzi? Z perspektywy przepisów pytanie zostało postawione nieco przewrotnie. System AI nie jest podmiotem prawa, co oznacza, że nie ma majątku, nie można przypisać mu winy w sensie prawnym ani obciążyć go odpowiedzialnością cywilną. Nie ma możliwości skutecznego pozwania „algorytmu”, podobnie jak narzędzia, które zostało użyte wadliwie. Można natomiast pytać o odpowiedzialność tych, którzy system zaprojektowali, wprowadzili do obrotu lub oddali do użytku, a także tych, co go wdrożyli, wykorzystali w konkretnej organizacji albo oparli się na jego odpowiedziach.

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