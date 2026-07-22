Mężczyzna znany jako pan Krzysztof w 2024 r. w ramach protestu skandował przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim hasło: „Nie bać Tuska”. Wywiązała się szarpanina z policją. Za wznoszenie tego okrzyku w 2026 r. został prawomocnie skazany na karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu prac społecznych. Zdaniem sądu dopuścił się znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowo kontra okrzyk