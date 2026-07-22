Osoby sprawujące władzę w państwie powinny być gruboskórne i odporne na werbalną krytykę, zaś reakcja prawna nie może tłumić wolności słowa - Mikołaj Małecki o sformułowaniu „Nie bać Tuska”, które miało znieważać premiera.
Mężczyzna znany jako pan Krzysztof w 2024 r. w ramach protestu skandował przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim hasło: „Nie bać Tuska”. Wywiązała się szarpanina z policją. Za wznoszenie tego okrzyku w 2026 r. został prawomocnie skazany na karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu prac społecznych. Zdaniem sądu dopuścił się znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowo kontra okrzyk
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