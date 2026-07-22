Według rozmówców gazety Trump uważa, że 56-letni Szwajcar „cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi”.

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Infantino i Trump mieli znacząco zacieśnić relacje podczas organizacji tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Szef FIFA wielokrotnie podkreślał rolę amerykańskiego prezydenta, a w grudniu wręczył mu inauguracyjną Nagrodę Pokoju FIFA.

Wybory sekretarza generalnego ONZ. Jak wygląda procedura?

Obecny sekretarz generalny ONZ António Guterres zakończy swoją drugą kadencję z końcem grudnia.

Nowy szef organizacji zostanie wybrany jeszcze w tym roku. Kandydat musi najpierw uzyskać poparcie 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie pięciu stałych członków dysponuje prawem weta. Następnie jego kandydatura wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Nie wiadomo jednak, czy sam Infantino jest zainteresowany objęciem stanowiska. Nie jest też jasne, czy Trump rozmawiał z nim na ten temat.

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Trump widzi słabość konkurentów

Według źródeł „New York Post” Trump uważa, że obecni kandydaci są wyjątkowo słabi. Jeden z informatorów określił ich jako siedmiu „miernych” pretendentów.

Wśród najczęściej wymienianych kandydatów znajdują się była prezydent Chile Michelle Bachelet oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi z Argentyny.

Bachelet mogłaby napotkać sprzeciw Stanów Zjednoczonych, natomiast Grossi – zastrzeżenia Wielkiej Brytanii związane ze sporem o Falklandy.

Choć zgodnie z nieformalną zasadą rotacji geograficznej stanowisko sekretarza generalnego powinno przypaść przedstawicielowi Ameryki Łacińskiej lub Karaibów, źródła gazety twierdzą, że nie stanowi to nieprzekraczalnej przeszkody dla kandydatury Infantino.

Współpracownik Trumpa: „Tylko on mógł wpaść na taki pomysł”

Paolo Zampolli, specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. globalnych partnerstw, nie krył entuzjazmu wobec tej koncepcji. – Tylko prezydent Trump mógł wpaść na tak genialny pomysł – powiedział „New York Post”.

Zdaniem Zampollego Infantino „wykonałby świetną pracę”, jest „lubiany przez wszystkich” i mógłby tchnąć nową energię w rozbudowaną biurokrację ONZ, wykorzystując sport do budowania mostów między państwami oraz inspirowania młodych ludzi i najuboższych.

Dyplomata zwrócił uwagę na podobieństwa między obiema funkcjami. – Istnieje pewne podobieństwo między rolą prezydenta FIFA a sekretarza generalnego ONZ. W ONZ trzeba współpracować ze 193 państwami członkowskimi. FIFA zrzesza ponad 200 członków, a osiągnięcia Gianniego pokazują, że potrafi skutecznie zarządzać – powiedział.

Jak dodał, podczas spotkania z Infantino na finale mistrzostw świata w New Jersey temat ewentualnej kandydatury do ONZ w ogóle nie był poruszany.

Foto: REUTERS/Lee Smith

Napięte relacje Trumpa z ONZ

Od powrotu do Białego Domu Donald Trump wielokrotnie krytykował ONZ za „nieskuteczność w rozwiązywaniu najważniejszych konfliktów na świecie”.

Administracja USA ograniczyła również finansowanie organizacji oraz wycofała Stany Zjednoczone z kilku jej agend, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), UNESCO oraz Rady Praw Człowieka ONZ.

Według „New York Post” wybór Infantino mógłby przyczynić się do poprawy relacji między administracją Trumpa a Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Milionowe zarobki w FIFA kontra pensja w ONZ

Objęcie funkcji sekretarza generalnego oznaczałoby dla Gianniego Infantino znaczące obniżenie wynagrodzenia. Według gazety prezydent FIFA zarabia około 6 mln dolarów rocznie. Tymczasem wynagrodzenie sekretarza generalnego ONZ wynosi około 418 tys. dolarów rocznie.

Jednocześnie Infantino ogłosił już zamiar ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a poparcia udzieliła mu zdecydowana większość spośród 211 federacji członkowskich.

Nie oznacza to jednak braku kontrowersji. Krytykę wywołała m.in. interwencja Trumpa dotycząca zawieszenia reprezentanta USA Folarina Baloguna podczas mistrzostw świata. Do ustąpienia Infantino wzywa także były prezydent FIFA Sepp Blatter.