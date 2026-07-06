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Łukasz Majchrzyk: FIFA na telefon. Dla możnych tego świata zrobi wiele

Zawieszenie kary dla piłkarza reprezentacji USA Folarina Baloguna, który miał pauzować na mundialu za czerwoną kartkę, potwierdza opinię, że FIFA dla możnych tego świata zrobi wiele, może nawet wszystko.

Publikacja: 06.07.2026 17:36

Prezydent FIFA Gianni Infantino i sekretarz handlu USA Howard Lutnick

Prezydent FIFA Gianni Infantino i sekretarz handlu USA Howard Lutnick

Foto: REUTERS/Carlos Barria

Łukasz Majchrzyk

Ta kartka nie była nikomu potrzebna do szczęścia. Impreza, którą FIFA organizuje raz na cztery lata, musi trwać w najlepsze i zarabiać jeszcze więcej. A żeby tak się stało, musi przyciągać uwagę milionów kibiców, najlepiej miejscowych. Wystarczy, że odpadli już Kanadyjczycy i Meksykanie, nie ma co rzucać kłód pod nogi Amerykanom, a czymś takim byłoby pozbawienie ich najlepszego strzelca w meczu 1/8 finału z Belgią.

Amerykanie nie wpuścili do siebie somalijskiego arbitra Omara Artana, którego FIFA nominowała na mundial, a teraz postanowili zrobić krok dalej i interweniować we własnej sprawie. UEFA nazywa tę decyzję przekroczeniem czerwonej linii, ale wygląda na to, że Belgowie nie mają szans na skuteczne odwołanie.

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