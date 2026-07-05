Niestety, w ostatnich dniach doszło do najgorszego. Nie tylko kwestia obronności państwa stała się przedmiotem politycznej wojny (jak to miało miejsce w przypadku SAFE), ale nawet samo zagrożenie zaczepnymi działaniami ze strony Rosji stało się przedmiotem sporu.

Co pisały media o zagrożeniu rosyjską prowokacją w Polsce lub w państwach bałtyckich