Michał Szułdrzyński: Igranie z trzecią wojną światową. Ostrzeżeń wywiadów nie wolno lekceważyć
Rosja nie musi rozpoczynać otwartej wojny, by osiągać swoje cele. Wojna kognitywna, działania hybrydowe i prowokacje mogą okazać się skuteczniejsze niż atak militarny, zwłaszcza gdy polityczny spór osłabia zdolność Polski do wspólnej reakcji.
Niestety, w ostatnich dniach doszło do najgorszego. Nie tylko kwestia obronności państwa stała się przedmiotem politycznej wojny (jak to miało miejsce w przypadku SAFE), ale nawet samo zagrożenie zaczepnymi działaniami ze strony Rosji stało się przedmiotem sporu.
Co pisały media o zagrożeniu rosyjską prowokacją w Polsce lub w państwach bałtyckich
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