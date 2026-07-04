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Artur Bartkiewicz: Ostrożnie z propozycją Ukrainy ws. Panteonu Narodowego. To może być pułapka

Rzekomy kompromis, z jakim miał przyjechać do Polski Andrij Sybiha, czyli zaproponowanie Warszawie umieszczenia w ukraińskim Panteonie Narodowym Marka Bezruczki, może być pułapką na Polskę w grze, którą od pewnego czasu prowadzi Ukraina.

Aktualizacja: 04.07.2026 09:47 Publikacja: 04.07.2026 07:28

Pomnik Stepana Bandery we Lwowie

Pomnik Stepana Bandery we Lwowie

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Marko Bezruczko jest niewątpliwie jednym z tych bohaterów polsko-ukraińskiej historii, który nie powinien budzić wątpliwości po polskiej stronie. Oficer Ukraińskiej Republiki Ludowej, który walczył ręka w rękę z Wojskiem Polskim z bolszewikami, pomagał bronić Zamościa, brał udział w rozbiciu Armii Konnej Siemiona Budionnego i, walcząc bez powodzenia o niepodległą Ukrainę, przyczynił się do ocalenia odrodzonej Rzeczpospolitej. To jeden z tych bohaterów, których Karol Nawrocki wskazał – ogłaszając, iż odbiera Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu – jako tych, których Ukraińcy powinni kultywować. 

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