Marko Bezruczko jest niewątpliwie jednym z tych bohaterów polsko-ukraińskiej historii, który nie powinien budzić wątpliwości po polskiej stronie. Oficer Ukraińskiej Republiki Ludowej, który walczył ręka w rękę z Wojskiem Polskim z bolszewikami, pomagał bronić Zamościa, brał udział w rozbiciu Armii Konnej Siemiona Budionnego i, walcząc bez powodzenia o niepodległą Ukrainę, przyczynił się do ocalenia odrodzonej Rzeczpospolitej. To jeden z tych bohaterów, których Karol Nawrocki wskazał – ogłaszając, iż odbiera Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu – jako tych, których Ukraińcy powinni kultywować.