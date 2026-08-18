„Okupanci dokonali ataku rakietowego na Peczenihy. Według wstępnych informacji zginęło 10 osób” – napisał w serwisie Telegram Syniehubow. Według jego relacji osiem osób zostało rannych.

„W wyniku ataku uszkodzonych zostało dziesięć budynków prywatnych, kawiarnia, poczta, sklep i co najmniej siedem samochodów. Służby ratownicze usuwają następstwa uderzenia” – przekazał szef charkowskiej administracji.

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Ataki rosyjskich dronów w Zaporożu i Odessie

Do rosyjskich ataków doszło także w innych rejonach Ukrainy. Szef administracji wojskowej obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że w poniedziałek późnym wieczorem w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże zginęły dwie osoby, 43-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta.

Z kolei władze Odessy, miasta portowego na południu Ukrainy, informowały o co najmniej dziewięciu osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. „Wróg kontynuuje terror wobec ludności cywilnej w obwodzie odeskim” – napisał w mediach społecznościowych szef odeskich władz wojskowych Ołeh Kiper. Według ukraińskich mediów w rosyjskich atakach dronowych ucierpiała restauracja i kilka domów prywatnych.