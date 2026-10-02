„Służby specjalne państwa agresora, Rosji, otrzymały zadanie nasilenia aktywności na terytorium państw Unii Europejskiej i NATO. Chodzi o przygotowania do operacji hybrydowych, mających na celu podważenie pomocy dla Ukrainy i osłabienie zdolności Sojuszu” – oświadczył HUR w komunikatorze Telegram.

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Zwerbowani agenci i groźba dywersji

Do przeprowadzenia operacji, w tym o charakterze dywersyjnym, Kreml planuje wykorzystanie agentów zwerbowanych w Europie przez Główny Zarząd Sztabu Generalnego (GRU) oraz Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) Rosji – wyjaśniła służba.

„W polu zainteresowania rosyjskich służb specjalnych znajdują się obiekty wojskowe, infrastruktura krytyczna oraz systemy łączności. Wśród prawdopodobnych celów agresora są stacje odbiorcze internetu satelitarnego Starlink, znajdujące się w państwach europejskich” – zaznaczono w komunikacie.

HUR zapewnił, że informacje o tych planach Moskwy przekazał swoim partnerom zagranicznym.

Incydent w Polsce. Śledztwo w sprawie aktu sabotażu

23 września doszło do pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w miejscowości Wola Krobowska, w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński ocenił następnie, że pożar stacji Starlinków był aktem sabotażu.

Prokuratura ujawnia: Trop prowadzi do obcego wywiadu

25 września rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował PAP, że śledztwo prowadzone jest w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Przekazał też, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar był wynikiem podpalenia.

„Nadto w sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej” – dodał prok. Nowak.