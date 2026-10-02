Sprawa dotyczyła poniedziałkowego wywiadu Łukasza Gibały, w którym powiedział, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO deklarujących otwartość na współpracę z nim po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenta Krakowa, których II tura odbędzie się 11 października.

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Odpowiedź 19 radnych KO na słowa Łukasza Gibały. Domagali się sprostowania

W reakcji na tę wypowiedź w czwartek wszyscy 19 krakowscy radni KO podpisali oświadczenia, zaprzeczając tym doniesieniom. Przed sądem domagali się sprostowania.

Sąd uznał w piątek, że wypowiedź Łukasza Gibały nie do końca była prawdziwa. Nakazał opublikować sprostowanie na profilu kandydata na Facebooku oraz sprostować na antenie RMF, gdzie padła skarżona wypowiedź. Dodatkowo zakazał Gibale rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o współpracy z radnymi KO.

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Jednocześnie sąd oddalił wniosek komitetu KO w zakresie, w którym domagał się publikacji oświadczenia w prasie, uznając, że brak jest podstaw, by angażować w tej sprawie inne media.

Postanowienie jest nieprawomocne. Jeśli decyzja sądu zostanie zaskarżona, rozprawa apelacyjna odbędzie się na początku przyszłego tygodnia.