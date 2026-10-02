Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Stowarzyszenie Filmowców Polskich alarmuje o paraliżu PISF i groźbie bankructwa producentów.

Jakie strategiczne decyzje Instytutu dotyczące finansowania filmów wzbudziły największy niepokój w branży.

W jaki sposób obecna dyrekcja PISF odpiera zarzuty, wskazując na zaniedbania poprzedniego kierownictwa.

O jakie kluczowe decyzje personalne apeluje środowisko filmowe do minister kultury w związku z kryzysem w Instytucie.

„Chaos i paraliż w PISF” – grzmi szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich w liście otwartym skierowanym do Marty Cienkowskiej, ale też do jej zastępcy oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu. Organizacja reprezentująca środowisko filmowe ma zarzuty wobec pracy Kamili Dorbach, dyrektorki PISF. Szefowa Instytutu nie pozostaje filmowcom dłużna.

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Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma zarzuty wobec dyrektor PISF

Według Grzegorza Łoszewskiego, okres urzędowania Kamili Dorbach, to „czas narastającego chaosu proceduralnego, braku transparentności i decyzji, które trudno jest zrozumieć”.

„Zamiast stabilności i poczucia, że zasady są jasne i takie same dla wszystkich, mamy coraz większe wątpliwości, komu służy Instytut” – dodaje Grzegorz Łoszewski i zgłasza uwagi zarówno do sposobu w jaki szefowa PISF odnosi się do „środowiska filmowego” jak i do sposobu, w jaki wykonuje powierzone jej zadania w Instytucie.

Według niego, opóźnienia po stronie PISF przekładają się bezpośrednio na możliwość rozpoczęcia produkcji, płynność finansową firm i bezpieczeństwo realizowanych projektów. „Niektórzy z niezależnych producentów stoją dziś wobec realnej groźby bankructwa” – pisze szef SFP.

Filmowcy: Małe wypłaty, cofnięte wsparcie

Podaje, że z budżetu przeznaczonego na wsparcie produkcji filmów fabularnych w 2025 roku producentom zostało wypłacone jedynie 4 proc. „Taka polityka Instytutu prowadzi do zapaści całego sektora przemysłów kreatywnych, a w konsekwencji do osłabienia polskiej gospodarki” – ocenia Grzegorz Łoszewski.

Z listu wynika, że niepokój organizacji wzbudziła zmiana zdania wobec programów, które zapowiedziała szefowa PISF. Chodzi m.in. o zawieszenie programu operacyjnego „Dystrybucja” oraz likwidację priorytetu poświęconego pełnometrażowym debiutom fabularnym.

- Takich nieoczywistych decyzji ogłoszono więcej. Choćby zawieszenie wprowadzonego wsparcia dla postprodukcji w koprodukcjach mniejszościowych międzynarodowych. Nie widać w tym żadnej logiki – pisze szef SFP i zadaje pytanie o strategię dyrektor Kamili Dorbach.

Co do zasady, SFP zarzuca szefowej PISF: niedotrzymywanie terminów, arbitralność w interpretowaniu przepisów, opóźnienia w wypłatach, wzrost biurokracji i chaos. Wytyka sprawę zarzutów prokuratorskich dla zastępczyni dyrektor PISF i baku nadzoru nad promocją zagranicznej kinematografii polskiej.

„W związku z pogłębiającym się paraliżem i dysfunkcją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz brakiem dialogu Pani Kamili Dorbach ze środowiskiem filmowym, apelujemy o natychmiastowe podjęcie stosownych działań naprawczych. Oznacza to także konieczność podjęcia kluczowych decyzji personalnych, które doprowadzą do szybkiej sanacji PISF” – pisze szef SFP.

Pismo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w obronie obecnej dyrektor

W obronie Kamili Dorbach napisano w PISF pismo, pod którym podpisała się przed jego wysłaniem do minister Cienkowskiej.

Jest ono dostępne też w sieci. Szefowa PISF odrzuca zarzuty SFP pisząc o atakach personalnych, błędnym podejściu do oceny rozliczania środków i wybiórczym spojrzeniu na inicjatywy realizowane przez instytut. W dużym uproszczeniu Filmowcom zarzuca się w piśmie krótką pamięć, chęć konfrontacji i stronniczość.

„Przypisywanie odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania obecnemu kierownictwu PISF i oczekiwanie, że zostaną one całkowicie wyeliminowane w ciągu dwóch lat, przy jednoczesnym wzroście liczby obsługiwanych wniosków oraz niezmienionym poziomie zatrudnienia, jest oceną oderwaną od realiów funkcjonowania instytucji publicznej. Tym bardziej zwracamy uwagę, że pomimo przedstawionych powyżej okoliczności, w okresie kierowania Instytutem przez Radosława Śmigulskiego, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy do 2023 r., Zarząd SFP nie formułował pod jego adresem równie stanowczych i publicznych ocen” – można przeczytać w piśmie instytutu.

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„Powyższa okoliczność nabiera dodatkowego znaczenia w świetle niedawno ujawnionych informacji dotyczących zarzutów postawionych byłemu Dyrektorowi PISF. Stanowią one przypomnienie, że lekceważenie wymogów proceduralnych oraz marginalizowanie mechanizmów nadzoru i kontroli pod pretekstem walki z „biurokracją” może prowadzić do poważnych konsekwencji. Odpowiedzialne zarządzanie środkami publicznymi wymaga bowiem nie tylko sprawności działania, ale również bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa i standardów transparentności” - dodano.