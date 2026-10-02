Magdalena Cielecka jak Kama Kosowska w „Zmorze"
Początek, trzeba to napisać, nie jest zachęcający: robi wrażenie paździerzowego polskiego serialu.
Szkolne spotkanie po latach, towarzysząca mu gala, potańcówka, pretensje przy barze wobec „najpiękniejszej w klasie, która mogła mieć każdego” i pojawienie się przegranego kolegi przypominającego pijanego upiora – przypomina raczej noc w remizie i nie zostało zrealizowane w sposób, który dawałby gwarancję jakości oraz promesę wysokiej oglądalności. Nawet jeśli oglądamy aktorkę tak wybitną jak Magdalena Cielecka w roli warszawskiej dziennikarki Kamy Kosowskiej, która przyjechała na rocznicową galę do rodzinnego Torunia.
Potem jednak okazuje się, że Magdalena Cielecka nie zgodziłaby się na udział w serialu, gdyby scenariusz, którego autorami są Kacper Wysocki i Adam Guziński, nie dawał szansy na wciągającą opowieść kryminalną, w czasie której kilka razy zamiera nam serce, zaś grająca główną postać nie miałaby ciekawego materiału aktorskiego i okazji do stworzenia przejmującej roli.
Naprawdę warto podziwiać to, jak Cielecka gra reakcje swojej bohaterki w czasie kolejnych zwrotów akcji, gdy poznaje prawdę o sobie i o bliskich. Kamera może pokazywać ją w dłuższych ujęciach, bo świetna aktorka zawsze gra wiarygodnie scenę do końca, a w przeżycia jej postaci nie wkrada się nigdy żaden aktorski fałsz.
Akcja prowadzona jest od początku do końca dwutorowo, w równouprawnionych rzeczywistościach retrospekcji oraz współczesności, gdy wobec powracającej zagadki z przeszłości Kama Kosowska postanawia zostać w Toruniu i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w jej dzieciństwie pomiędzy jej dwoma kolegami. I jaka jest prawdziwa historia jej matki, która osierociła ją w tragicznym wypadku samochodowym, gdy Kama miała ledwie roczek.
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Retrospekcje zaczynają się na sosnowym letnisku podczas wakacji, gdy w aurze PRL-owskiego ośrodka wypoczynkowego, wśród samych swoich, jak to kiedyś bywało, urlop spędzają między innymi trzy zaprzyjaźnione rodziny – rodzice Kamy (Piotr Głowacki gra już wdowca), a także jej kolegów Piotra i Michała.
Ten wątek zaczyna się od zabawy w chowanego, która, jak się okaże, trwać będzie do samego końca, tymczasem nagle przychodzi ulewa. Mamy coś z aury gierkowskiego „Pikniku pod wiszącą skałą”, bo gdy ulewa nasila się – czujemy, że z dwoma chłopcami stało się coś, czego nie można już nazwać „perfekcyjnie się ukryli”.
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Co się zaś stało – dowiedzieć się chce komisarz Korcz, grany zadzierżyście przez Piotra Żurawskiego. Policjant, który w zastanawiający wszystkich sposób walczył o posadę szefa lokalnej struktury Archiwum X do wyjaśniania niedoprowadzonych do końca śledztw. Bo coś bardzo mu się nie podoba w prowadzeniu śledztwa dotyczącego zaginięcia jednego z chłopców.
Kama jest tym bezpośrednio zainteresowana nie tylko dlatego, że to rasowa dziennikarka, która zaczynała swoją karierę od podobnych spraw, a i teraz może coś zasugerować młodszej koleżance z „Echa Torunia”. Chodzi o to, że za śledztwo dotyczące zaginięcia jednego z chłopców odpowiadał jej ojciec.
Tak: gdy oglądamy go na tle PRL-owskiego bungalowu, czyli domku kempingowego, gdy na plastikowym stoliku podsuwa córce żółty ser i dżem w słoiku, robi może wrażenie troskliwego ojca, ale na pewno nie wpływowego gliny. A przecież był szychą w MO, może nie taką jak Borewicz w „O7 zgłoś się”, ale jak twierdzi Łaszcz co najmniej kilka spraw prowadzonych przez Kosowskiego skręciło z głównego toru na manowce. I Łaszcz chce te zagadki po latach rozwiązać.
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Uwikłane są w niej trzy pokolenia bohaterów – rodzice dzieci, którzy dożywają swoich lat, ich już dorosłe dzieci, którym różnie się w życiu powiodło, co widzimy już na jubileuszowym spotkaniu w szkole, a także ich dzieci, na których dawne historie rodziców kładą się cieniem po latach. Zaś dziecko kolegi Kamy i jej kochanka, dawnego i teraz, bo przecież stara miłość nie rdzewieje, łączy być może z zaginionym kolegą Kamy podobny los.
W serialu występują m.in. Łukasz Simlat, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Jankowski, Dorota Kolak, Robert Gulaczyk, Anna Mrozowska, Monika Pikuła, a także młode pokolenie aktorów: Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel oraz Olgierd Blecharz. Gościnnie w „Zmorze” pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.
Serial wyreżyserował Łukasz Jaworski. Muzykę skomponował Stefan Wesołowski.
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