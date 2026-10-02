Zaplanowane na 10 i 11 października występy amerykańskiego artysty Kanye Westa, posługującego się obecnie pseudonimem Ye, w petersburskiej Gazprom Arenie nie dojdą do skutku. O ostatecznym skasowaniu wydarzeń poinformowali organizatorzy.

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Wyprzedane występy Ye w Petersburgu odwołane. Rosyjskie MSZ przeciwne muzykowi

Jak podaje brytyjski dziennik The Guardian, oświadczenie w tej sprawie wydała moskiewska agencja Say Agency. „Z głębokim żalem informujemy, że koncerty Ye w Sankt Petersburgu w zaplanowanych terminach nie będą mogły się odbyć” – przekazali przedstawiciele organizatora we wpisie opublikowanym w aplikacji Telegram.

Zarząd Gazprom Areny początkowo entuzjastycznie zapowiadał przyjazd amerykańskiego gwiazdora, określając go w mediach społecznościowych mianem „najbardziej wpływowego artysty muzycznego naszych czasów”.

W sierpniu dyrekcja obiektu wydała komunikat, w którym odcięła się od organizacji wydarzenia. Zarząd stadionu oświadczył, że nie podpisano wiążącej umowy na wynajem hali z promotorami imprezy, w związku z czym koncert nie może się odbyć w tej lokalizacji. Zaznaczono również, że obiekt odbierał liczne skargi od obywateli niezadowolonych z planowanej wizyty kontrowersyjnego rapera.

Sprzeciw rosyjskiego MSZ i żądania poparcia wojny

Główną przyczyną odwołania wydarzeń okazał się jednak opór ze strony rosyjskich władz państwowych. Brytyjski dziennik wskazuje, że kluczową rolę w zablokowaniu wydarzenia odegrało stanowisko rosyjskiego MSZ. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Marija Zacharowa, określiła organizację występów Ye jako całkowicie niedopuszczalną, powołując się na publiczne wypowiedzi muzyka, w których gloryfikował on Adolfa Hitlera.

Do krytyki przyłączyli się także rosyjscy parlamentarzyści. Deputowany Nikołaj Nowiczkow zażądał pociągnięcia artysty do odpowiedzialności karnej za chwalenie nazistowskiego dyktatora. Polityk zaznaczył, że ewentualny występ muzyka na terytorium Rosji mógłby być rozważany wyłącznie pod warunkiem, że ten publicznie zadeklaruje „moralne wsparcie dla Rosji oraz specjalnej operacji wojskowej” w Ukrainie.

Zarzuty pod adresem rapera wynikają z jego wcześniejszych działań marketingowych i artystycznych. W zeszłym roku Ye wprowadził do sprzedaży odzież wykorzystującą symbolikę swastyki oraz opublikował utwór zatytułowany Heil Hitler. Choć na początku bieżącego roku artysta wykupił całostronicowe przeprosiny na łamach Wall Street Journal – deklarując, że nie jest nazistą i kocha naród żydowski – nie uniknął problemów wizerunkowych. Sam muzyk tłumaczył swoje zachowanie epizodem manii wynikającym z zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Odwołane koncerty Kanye Westa i bojkot kulturowy w Rosji

Planowana trasa Westa w Rosji miała być próbą złamania międzynarodowego bojkotu kulturowego, nałożonego na ten kraj po zbrojnej napaści na Ukrainę w 2022 r.. Mimo że większość zachodnich artystów wycofała się z rosyjskiego rynku, nieliczni wykonawcy – w tym Paul Oakenfold, DaBaby czy Akon – decydowali się na pojedyncze występy.

Odwołanie występów Ye to kolejny punkt na liście zablokowanych koncertów amerykańskiego muzyka. Jak przypomina The Guardian, wiosną wystąpiły problemy z organizacją koncertów we Francji i w Wielkiej Brytanii. Z kolei w lipcu koncert w Reggio Emilia we Włoszech został zablokowany po protestach środowisk żydowskich.

Mimo skandali artysta nadal przyciąga wielotysięczną publikę w miastach, które zezwalają na jego występy. Trasa promująca jego dwunasty album solowy Bully objęła dotychczas m.in. Turcję, Holandię, Gruzję, Albanię oraz Kazachstan, a w planach pozostają kolejne daty w Stanach Zjednoczonych i Indonezji.