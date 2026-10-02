Scena polityczna największej demokracji Ameryki Łacińskiej jest tak zabetonowana, że żaden trzeci gracz nie ma na niej szans.

– Jedna trzecia społeczeństwa stawia na Lulę, tyleż samo na Bolsonaro. A pozostałe 40 proc. każdego dnia zmienia zdanie pod wpływem udanego filmiku na TikToku czy zdjęcia na Instagramie – mówi „Rzeczpospolitej” Lincoln Macário Maia, ekspert Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Brasilii.