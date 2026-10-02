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Brazylią będzie rządził ten, kto lepiej poradzi sobie na TikToku

Na ostatniej prostej przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Brazylii 81-letni, trzykrotny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i prawie dwa razy młodszy prawicowy radykał Flávio Bolsonaro idą w sondażach łeb w łeb. O zwycięstwie przesądzą media społecznościowe.

Publikacja: 02.10.2026 04:51

Prezydent Lula z figurką Matki Boskiej z Aparecida

Prezydent Lula z figurką Matki Boskiej z Aparecida

Foto: PAP/EPA

Jędrzej Bielecki

Scena polityczna największej demokracji Ameryki Łacińskiej jest tak zabetonowana, że żaden trzeci gracz nie ma na niej szans.

– Jedna trzecia społeczeństwa stawia na Lulę, tyleż samo na Bolsonaro. A pozostałe 40 proc. każdego dnia zmienia zdanie pod wpływem udanego filmiku na TikToku czy zdjęcia na Instagramie – mówi „Rzeczpospolitej” Lincoln Macário Maia, ekspert Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Brasilii. 

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