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Prezydent Lula z figurką Matki Boskiej z Aparecida
Scena polityczna największej demokracji Ameryki Łacińskiej jest tak zabetonowana, że żaden trzeci gracz nie ma na niej szans.
– Jedna trzecia społeczeństwa stawia na Lulę, tyleż samo na Bolsonaro. A pozostałe 40 proc. każdego dnia zmienia zdanie pod wpływem udanego filmiku na TikToku czy zdjęcia na Instagramie – mówi „Rzeczpospolitej” Lincoln Macário Maia, ekspert Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Brasilii.
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