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Dym nad Kijowem po rosyjskim ataku z powietrza
– Kategorycznie zaprzeczamy istnieniu jakichkolwiek więźniów politycznych (w Rosji). Podobne stawianie problemu jest całkowicie nie do przyjęcia – odpowiedział rzecznik Kremla na ostatnie sugestie Waszyngtonu złagodzenia sankcji w zamian za wypuszczenie rosyjskich więźniów politycznych.
Zdelegalizowana w Rosji organizacja „Memoriał” szacuje, że Kreml wsadził do więzień ok. 1,4 tys. osób pod zarzutami czysto politycznymi. Liczba więźniów politycznych może być jednak nawet kilkakrotnie większa, gdyż rosyjska policja polityczna stara się aresztowanym stawiać zarzuty kryminalne: handel narkotykami, machinacje finansowe etc.
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