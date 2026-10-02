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Władimir Putin nie chce żadnych rozejmów. Liczy na swoje drony

Pierwszy raz od początku wojny rosyjska armia panuje na niebie Ukrainy. Kreml odrzuca możliwość przerwania walk i sądzi, że wygra do końca roku.

Publikacja: 02.10.2026 04:44

Dym nad Kijowem po rosyjskim ataku z powietrza

Dym nad Kijowem po rosyjskim ataku z powietrza

Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Andrzej Łomanowski

– Kategorycznie zaprzeczamy istnieniu jakichkolwiek więźniów politycznych (w Rosji). Podobne stawianie problemu jest całkowicie nie do przyjęcia – odpowiedział rzecznik Kremla na ostatnie sugestie Waszyngtonu złagodzenia sankcji w zamian za wypuszczenie rosyjskich więźniów politycznych.

Zdelegalizowana w Rosji organizacja „Memoriał” szacuje, że Kreml wsadził do więzień ok. 1,4 tys. osób pod zarzutami czysto politycznymi. Liczba więźniów politycznych może być jednak nawet kilkakrotnie większa, gdyż rosyjska policja polityczna stara się aresztowanym stawiać zarzuty kryminalne: handel narkotykami, machinacje finansowe etc.

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