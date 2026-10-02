Od kilku dni opisujemy raport z badania SME Finance Tracking 2026. Badanie i raport zostały podzielone na cztery obszary tematyczne. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) odpowiadały na pytania o swoją kondycję finansową, o relacje z bankami, podejście do leasingu, jako źródło finansowania swojej działalności. Na koniec wzięliśmy pod lupę część badania, w której MMŚP zapytano o to, czy i jak ubezpieczają swój biznes. „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, jako partnerzy medialni raportu z tego badania pierwsze poznały ich odpowiedzi.

Reklama Reklama

Struktura ubezpieczeń firmowych według wielkości i branży przedsiębiorstwa

Okazuje się więc, że ubezpieczeniem najczęściej posiadanym przez mikro, małe i średnie firmy jest OC działalności gospodarczej. Ma je wedle deklaracji 54 proc. MMŚP. Niewiele mniejszy zasięg mają ubezpieczenie majątku firmy (49 proc.) oraz ubezpieczenie floty pojazdów (47 proc.). Ubezpieczenia pracowników posiada 35 proc. przedsiębiorstw. Znacznie rzadziej występują ubezpieczenia kontraktów i należności (10 proc.) oraz cyberubezpieczenia (5 proc.). Co ósma firma nie posiada żadnego ubezpieczenia.

Badanie pokazuje więc, że portfel ubezpieczeń firmowych koncentruje się przede wszystkim na podstawowych ryzykach związanych z odpowiedzialnością, majątkiem i użytkowaniem pojazdów. Ochrona bardziej specjalistyczna, dotycząca należności i zagrożeń cyfrowych, pozostaje ograniczona.

Szczególnie niski udział cyberubezpieczeń wskazuje na wyraźną lukę ochronną w obszarze ryzyk cyfrowych. Jednocześnie 12 proc. przedsiębiorstw działa bez jakiegokolwiek ubezpieczenia.

Co nie zaskakuje, zakres ochrony ubezpieczeniowej wyraźnie zwiększa się wraz ze skalą działalności firmy. Ubezpieczenie majątku posiada 73 proc. przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 25 osób oraz 67 proc. firm o obrotach ponad 5 mln zł. W większych firmach znacznie częściej występują również ubezpieczenia pracowników. Posiada je 71 proc. przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 25 osób.

54 proc. firm małych i średnich ma ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

OC działalności gospodarczej częściej posiadają przedsiębiorstwa, które prowadzą pełną księgowość oraz firmy, które lokują wolne środki (po 67 proc.). Ubezpieczenie floty pojazdów szczególnie często występuje natomiast wśród firm korzystających z leasingu (67 proc.) oraz w makroregionie północno-zachodnim (64 proc.).

Największe różnice dotyczą bardziej specjalistycznej ochrony. Ubezpieczenia kontraktów i należności posiada 41 proc. firm, które zatrudniają co najmniej 25 osób i 29 proc. przedsiębiorstw o obrotach, które przekraczają 5 mln zł. Cyberubezpieczenia występują odpowiednio w 20 proc. i 14 proc. tych grup.

Natomiast brak ubezpieczeń jest szczególnie częsty wśród firm, które prowadzą sprzedaż wyłącznie przez internet (40 proc.) oraz przedsiębiorstw jednoosobowych, które nie zatrudniają pracowników.

Ranking rozpoznawalności i korzystania z usług ubezpieczycieli wśród firm MMŚP

Pod względem spontanicznej rozpoznawalności zdecydowanie przoduje PZU. Jako firmę ubezpieczeniową, z której usług najczęściej korzystają przedsiębiorstwa MMŚP, wskazało je 64 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się Warta (40 proc.) oraz ERGO Hestia (39 proc.).

Drugą grupę tworzą LINK4 (33 proc.), UNIQA (30 proc.) i Allianz Polska (29 proc.). Generali Polska wskazało 24 proc. firm, natomiast rozpoznawalność pozostałych marek nie przekracza 20 proc.

Pozycja PZU wyraźnie odróżnia się od pozostałych ubezpieczycieli. Jego przewaga nad drugą Wartą to 24 pkt proc. Jednocześnie wyniki marek zajmujących kolejne miejsca są do siebie zbliżone, co zdaniem autorów raportu wskazuje na bardziej konkurencyjny układ rynku poza liderem.

Wśród rzadziej wymienianych firm znalazły się Compensa (17 proc.), PKO Ubezpieczenia (16 proc.), PKO Życie TU i Nationale-Nederlanden (po 11 proc.) oraz Allianz Życie (10 proc.).

12 proc. przedsiębiorstw działa bez jakiegokolwiek ubezpieczenia

Rozpoznawalność marek ubezpieczeniowych znajduje odzwierciedlenie w tym, jak MMŚP korzystają z usług poszczególnych ubezpieczycieli. Korzystanie z oferty PZU wskazało więc 40 proc. przedsiębiorstw, które posiadają ubezpieczenia. Kolejne miejsca zajmują ERGO Hestia (18 proc.) oraz Warta (17 proc.). Z Allianz Polska współpracuje 10 proc. firm, a z LINK4 i UNIQA po 9 proc. Udziały pozostałych ubezpieczycieli nie przekraczają 6 proc.

Wyniki te pokazują, że PZU ma wyraźną przewagę nad pozostałymi firmami ubezpieczeniowymi, jego przewaga nad drugą ERGO Hestią wynosi 22 pkt proc. Poza liderem współpraca przedsiębiorstw jest rozproszona między wiele marek. Z usług Compensy i Generali Polska korzysta po 6 proc. firm, z PKO Ubezpieczenia i Nationale-Nederlanden po 4 proc., a z PKO Życie TU 3 proc. Pozostałe marki uzyskują wyniki nieprzekraczające 2 proc.

– Najczęściej posiadanym ubezpieczeniem przez firmy z sektora MMŚP jest OC działalności. Struktura ubezpieczeń OC z działalności na czele odzwierciedla podejście reaktywne. Zabezpieczane jest to, co obowiązkowe lub oczywiste – skomentował dla nas prof. dr hab. Jan Garlicki, dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. – Brak ubezpieczeń jest szczególnie częsty wśród firm, które prowadzą sprzedaż wyłącznie przez internet oraz przedsiębiorstw jednoosobowych, co ujawnia poważną, niedoszacowaną ekspozycję na ryzyko – dodał.

Badanie SME Finance Track 2026 zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w drugim kwartale 2026 r. metodą mix-mode (CAPI i CAWI) na reprezentatywnej próbie 1077 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele, dyrektorzy oraz główni księgowi takich firm. Partnerami raportu z badania są: Związek Polskiego Leasingu, Konfederacja Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju.