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Rozumiem, dlaczego chcecie być w G20. Powinniście w niej być. Ale moim zdaniem nie ma to znaczenia – mówi do Polaków George Friedman.
Jednym z powodów, dla których tak uznałem, było to, że przewidywałem, iż Rosjanie będą musieli najechać Ukrainę. Musieli to zrobić, bo odległość między polską granicą a Moskwą byłaby nie do przyjęcia, gdyby Ukraina weszła do NATO. Kiedy więc patrzyłem na mapę, widziałem, że Polska musi się rozwinąć militarnie. A by rozwinąć się militarnie, trzeba rozwinąć się gospodarczo.
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