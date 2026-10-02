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George Friedman: Polska powinna przestać patrzeć na Zachód, liczy się Międzymorze

Jeśli Rosjanie przez cztery i pół roku nie zdołali zająć Ukrainy, to nie zajmą Polski – mówi „Rzeczpospolitej” politolog George Friedman, założyciel Stratforu i Geopolitical Futures.

Publikacja: 02.10.2026 04:04

Rozumiem, dlaczego chcecie być w G20. Powinniście w niej być. Ale moim zdaniem nie ma to znaczenia –

Rozumiem, dlaczego chcecie być w G20. Powinniście w niej być. Ale moim zdaniem nie ma to znaczenia – mówi do Polaków George Friedman.

Foto: mat.pras.

Michał Kolanko

W 2009 r. przewidział pan, że Polska stanie się potęgą regionalną. Rozmawiamy w 2026 r. i dziś widać, że miał pan rację. Co dalej z Polską?

Jednym z powodów, dla których tak uznałem, było to, że przewidywałem, iż Rosjanie będą musieli najechać Ukrainę. Musieli to zrobić, bo odległość między polską granicą a Moskwą byłaby nie do przyjęcia, gdyby Ukraina weszła do NATO. Kiedy więc patrzyłem na mapę, widziałem, że Polska musi się rozwinąć militarnie. A by rozwinąć się militarnie, trzeba rozwinąć się gospodarczo.

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