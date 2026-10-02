W 2009 r. przewidział pan, że Polska stanie się potęgą regionalną. Rozmawiamy w 2026 r. i dziś widać, że miał pan rację. Co dalej z Polską?

Jednym z powodów, dla których tak uznałem, było to, że przewidywałem, iż Rosjanie będą musieli najechać Ukrainę. Musieli to zrobić, bo odległość między polską granicą a Moskwą byłaby nie do przyjęcia, gdyby Ukraina weszła do NATO. Kiedy więc patrzyłem na mapę, widziałem, że Polska musi się rozwinąć militarnie. A by rozwinąć się militarnie, trzeba rozwinąć się gospodarczo.