Estera Flieger: Nadzieja głupców. Jak zachodnie media uwiarygadniały Hitlera

„Obrażają mnie, mówiąc, że chcę wojny. Wywiady z Hitlerem" to na swój sposób najbardziej przerażająca książka o historii III Rzeszy, jaką przeczytałam. Bardziej niż to, co mówił Hitler, przeraża jednak zaangażowanie dopuszczonych do niego dziennikarzy.

