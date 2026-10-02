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Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem w lutym 2024 r.
„Obrażają mnie, powtarzając, że chcę wojny. Czy wyglądam na szaleńca? Wojna? Przecież nie rozwiązałaby niczego. Jedynie pogorszyłaby stan świata” – kto to powiedział? Podpowiem: ten sam mężczyzna, który na pytanie, „czy będzie podążał ścieżką legalności na każdym etapie swojej działalności politycznej?”, odpowiedział: „tak, naturalnie”.
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