Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Nadzieja głupców. Jak zachodnie media uwiarygadniały Hitlera

„Obrażają mnie, mówiąc, że chcę wojny. Wywiady z Hitlerem" to na swój sposób najbardziej przerażająca książka o historii III Rzeszy, jaką przeczytałam. Bardziej niż to, co mówił Hitler, przeraża jednak zaangażowanie dopuszczonych do niego dziennikarzy.

Publikacja: 02.10.2026 05:52

Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem w lutym 2024 r.

Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem w lutym 2024 r.

Foto: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Estera Flieger

„Obrażają mnie, powtarzając, że chcę wojny. Czy wyglądam na szaleńca? Wojna? Przecież nie rozwiązałaby niczego. Jedynie pogorszyłaby stan świata” – kto to powiedział? Podpowiem: ten sam mężczyzna, który na pytanie, „czy będzie podążał ścieżką legalności na każdym etapie swojej działalności politycznej?”, odpowiedział: „tak, naturalnie”.

„Obrażają mnie, mówiąc, że chcę wojny. Wywiady z Hitlerem”. Unikatowy wykład o historii mediów

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama