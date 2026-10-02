Departament Skarbu USA poinformował, że uznał sieć bankową A7 za „znaczącą transnarodową organizację przestępczą”.

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USA uderzają w sieć bankową, na czele której stoi mołdawski polityk oskarżany o miliardową defraudację

Według Departamentu na jej czele stoi Ilan Sor, były mołdawski polityk skazany już wcześniej za defraudację miliarda euro. Sieć bankowa A7, określona jako „bankowość cienia” składa się z tzw. podagentów, czyli firm z państw trzecich, które mają maskować płatności związane z objętymi sankcjami sektorami i osobami, tak aby wyglądały one jak zwykłe transakcje handlowe. Aby tego dokonać wykorzystuje się sfałszowane dokumenty handlowe i fikcyjne opisy towarów.

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Według ustaleń śledczych z USA podagenci zrealizowali od stycznia 2025 r. do czerwca 2026 r. przetworzyli ponad 17 mld dolarów, Obchodzili nie tylko sankcje nałożone na Rosję, ale też transakcje Centralnego Banku Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i wspieranych przez Iran organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas. Dziennie w styczniu 2026 roku sieć realizowała ponad 2 tys. transakcji o łącznej wartości powyżej 90 mld dolarów. Wartość ta odpowiada ok. 13 proc. rosyjskich transakcji handlu zagranicznego w 2025 r.

– Departament Skarbu likwiduje infrastrukturę finansową, która pozwala Iranowi i innym przeciwnikom omijać sankcje, przenosić nielegalne środki i podważać integralność światowego systemu finansowego – oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent. Zagroził przy tym, że kto ułatwia nielegalne pozyskiwanie finansów „przeciwnikom Ameryki”, straci dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.

Sankcje USA na firmy działające w branżach kolejowej, motoryzacyjnej i metalurgicznej

Departament Stanu poinformował ponadto o objęciu sankcjami firm w państwach Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i Europy, działających w irańskich branżach kolejowej, motoryzacyjnej i metalurgicznej. Według USA podmioty z tych branż, w tym państwowe spółki kolejowe, producentów samochodów i metali, do „utrzymywania reżimu szerzącego niestabilność i terror na Bliskim Wschodzie i poza nim”.

Kurs irańskiej waluty Foto: PAP

Nowe sankcje są kolejnym krokiem w operacji „Gospodarczy wyrzutek”, mającej na celu odizolowanie gospodarcze Iranu. Przez presję gospodarczą USA chcą zmusić Iran do zawarcia porozumienia kończącego rozpoczętą 28 lutego wojnę na warunkach, których domaga się Waszyngton. Iran przedstawił niedawno USA propozycję rozejmu, przewidującą odblokowanie cieśniny Ormuz w zamian za zdjęcie blokady irańskich portów, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Trump ją odrzucił. Z kolei rozmowy dyplomatyczne między przedstawicielami USA i Iranu, które toczyły się na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nie przyniosły żadnego przełomu.