Na spotkaniu z dziennikarzami w Krakowie Kosiniak-Kamysz został zapytany o wpis Adama Bielana na platformie X z 23 września. Europoseł PiS napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś „dużo ważniejszym” niż sekretarz wojny Pete Hegseth.

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Bielan odpowiedział Bukowcowi: niczego nie odwołałem, a wręcz załatwiłem

Była to reakcja na słowa wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, który w Polsat News. Chodziło o przesunięte spotkanie Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie w drugiej połowie września. Bukowiec stwierdził, że „nie chce wierzyć”, by za przesunięciem tego spotkania kryło się drugie dno. Przypomniał jednak wcześniejszą wypowiedź Bielana, który obawiał się, że gdy Trump dowie się o sytuacji w polskim Trybunale Konstytucyjnym, może zapaść „bardzo brutalna decyzja dla nas, np. o wstrzymaniu budowy bazy”.

- Pamiętam słowa Adama Bielana, że ewentualny atak na Trybunał Konstytucyjny może przesunąć sprawę amerykańskiej bazy. Gdyby tak było, to skandal – powiedział Stanisław Bukowiec.

„Nie odwołałem wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi żadnego spotkania, tylko pomogłem spotkanie zorganizować. I to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth. Jeśli Bukowiec nie ma wiedzy, to wystarczy, żeby zapytał swojego partyjnego szefa” – napisał europoseł PiS na X.

O wpisie Bielana przypomniał wczoraj w Polsat News doradca prezydenta Nikodem Rachoń. Zapewnił, że KPRP „wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej”. Dodał, że sam brał udział w tym spotkaniu, lecz nie chciał ujawnić, o jakiego amerykańskiego polityka chodzi.

Kosiniak-Kamysz: byłem w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem

Odpowiadając na pytanie dotyczące wpisu Bielana, szef MON przypomniał, że na początku marca 2026 r. w Waszyngtonie brał udział w uroczystości nadania pośmiertnie Medalu Honoru st. sierż. Michaelowi Ollisowi z US Army, który w 2013 roku w Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę. - Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trump, i później (…) - tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta - z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję – mówił Kosiniak-Kamysz.

W drugiej połowie września resort obrony informował, że na „pilną prośbę” strony amerykańskiej planowana na 23 września br. wizyta wicepremiera i szefa MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Tego samego dnia Pentagon poinformował PAP, że spotkanie to zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. Kosiniak-Kamysz mówił później, że decyzja o przełożeniu spotkania w Pentagonie zapadła ze względu na wizytę w USA przywódcy Chin Xi Jinpinga, a do jego spotkania z Hegsethem dojdzie w listopadzie. Z wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza wynika, że jego rozmowy z amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji ws. lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.