Pentagon ma być tego dnia zaangażowany w spotkania związane z wizytą chińskiego przywódcy. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że z Hegsethem zostanie ustalony „dogodny termin” kolejnego spotkania.

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- Była prośba strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, na wizytę przywódcy Chin (w USA) – powiedział szef MON podczas konferencji prasowej w Dorohusku.

Szef MON o sygnałach z USA: chodzi o bezpieczeństwo

Pytany o komunikat MON, w którym resort informował o sygnałach dotyczących konieczności podjęcia nowych działań na rzecz bezpieczeństwa państw NATO, Kosiniak-Kamysz wskazał na zagrożenia związane z Rosją.

– Te sygnały dotyczą choćby bezpieczeństwa granicy, możliwych prowokacji Federacji Rosyjskiej – powiedział minister.

Jak dodał, o takich zagrożeniach polskie władze mówią od dawna. W jego ocenie nie wszystkie środowiska polityczne właściwie je dostrzegają.

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Kosiniak-Kamysz: Rosja prowadzi działania hybrydowe. Niektórzy politycy to bagatelizują

Szef MON wskazywał na działania, które są elementem rosyjskiej presji na Polskę i inne państwa Europy. Wymienił m.in. wysyłanie bezzałogowych i załogowych statków powietrznych w rejon Bałtyku oraz akty sabotażu.

Minister odniósł się również do podpaleń, które jego zdaniem nie są przypadkowymi zdarzeniami, lecz mogą być elementem działań inspirowanych przez zewnętrzne podmioty.

Kosiniak-Kamysz zarzucił części środowisk politycznych bagatelizowanie zagrożeń ze strony Rosji. W tym kontekście wymienił Grzegorza Brauna.

– Są takie środowiska polityczne jak pan Braun, którzy to bagatelizują albo przeinaczają, mówiąc, że to my powodujemy zagrożenie. Zapominając, że Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę, to ona wysyła statki powietrzne załogowe, bezzałogowe, jak nad Bałtykiem, sponsoruje akty sabotażu na terenie Polski i całej Europy – powiedział szef MON. Jak zaznaczył, Polska musi brać pod uwagę możliwość dalszej eskalacji rosyjskich działań. Powołał się przy tym na wcześniejsze wypowiedzi dowódców wojskowych, którzy ostrzegali przed takim scenariuszem.

Wiceministrowie MON jadą do Waszyngtonu

Mimo przełożenia wizyty ministra w Pentagonie, do Waszyngtonu udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Mają prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami oraz przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy obronnej.